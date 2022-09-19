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強震納骨塔櫃子倒塌！「骨灰全混一起」別裝回去 民俗專家曝這招化解

聯合新聞網／ 綜合報導
台東強震造成鹿野鄉慈恩堂納骨塔牆面倒塌，約800個骨灰罈摔落地上，比較麻煩的狀況是摔破後，骨灰混在一起，縣府將給予行政和經費協助，希望儘快復原。 中央社
台東強震造成鹿野鄉慈恩堂納骨塔牆面倒塌，約800個骨灰罈摔落地上，比較麻煩的狀況是摔破後，骨灰混在一起，縣府將給予行政和經費協助，希望儘快復原。 中央社

台東17、18日連續發生強震，鹿野鄉興建約20年的鄉立納骨塔，1至3樓2200個櫃位，約1000個骨灰甕破損，許多骨灰和骸骨甚至參雜一起，對此，民俗專家廖大乙表示，可以造一座紀念碑，用「萬善同歸」代表這些受到二度傷害的先人。

根據「壹蘋新聞網」報導，民俗專家廖大乙認為台東鹿野納骨塔事件是人為的，雖然地震大，但納骨塔做的不夠堅固，塔位才會倒下來，這些先人已經粉身碎骨一次，等於第二次再受傷害「情何以堪！」。

廖大乙說，骨灰罈破裂後，先人骨灰已經混雜一起，很難分出來自那些骨灰罈了，因此建議鹿野納骨塔當地主管機關，可以和家屬協商，取得同意後找地方建一座紀念碑，並用「萬善同歸」代表這些二度被傷害的先人。

近日地震頻繁，廖大乙說，根據台灣百年地震歷史記事，規模6以上的地震發生日期有雙配對的狀況，像是九二一的地震「21日」有2次，前天「17日」有4次，而現在有2個曾經發生的大地震日還沒有出現配對，要特別留意。

台東縣政府民政處長鍾青柏今天也告訴中央社記者，有些嚴重的骨灰罈甕破裂，安厝者的骨灰已混合難以分辨，經與鹿野鄉長李國強研商處置方案後，會以最快速度通知家屬並召開協調會，舉辦莊嚴慰靈法會後，再以聯合牌位或環保葬方式以告慰先人英魂。

台東17日晚間發生芮氏規模6.4地震，造成花東多處災情，鹿野鄉慈恩堂納骨塔兩面牆倒塌，其中約800個骨灰罈受損。 中央社
台東17日晚間發生芮氏規模6.4地震，造成花東多處災情，鹿野鄉慈恩堂納骨塔兩面牆倒塌，其中約800個骨灰罈受損。 中央社

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