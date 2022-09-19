台北101「起舞片」是假影片！她拍到阻尼器劇烈搖晃 曝89樓狂震：嚇到腿軟

台東18日下午2點多發生規模6.8強震，這場強震全台有感，當時有正在參觀台灣最高地標台北101的民眾，拍下阻尼器明顯晃動的影片，畫面看來相當震撼，但也有一段網傳影片顯示台北101似乎因強震而「左右搖擺」，台北101官方罕見發聲澄清該大樓扭動的影片「與事實不符」。

TikTok近日出現台北101明顯晃動的影片，從影片中可見聳立的台北101扭曲搖晃，更可以直接地說像是「扭動起舞」的模樣，這段短短僅8秒鐘的片段在長輩LINE群組瘋傳。不過，台北101昨夜罕見發出聲明，澄清該影片為動畫影片、「與地震事實不符」，請社會大眾勿以訛傳訛。

@ahuielindevie 台北101，Yaallah ada apa dgn twn,semoga kami semua selalu dalam lindungannya Amiiin 🙏🙏🙏 ♬ original sound - rhianne

18日下午2點44分，台東池上發生規模6.8地震，有當時正在參觀台北101的民眾貼出阻尼器因強震而晃動的影片，影片可見阻尼器隨著震波左右搖晃的現象，讓她嚇得哭喊「在89樓的搖晃，真的不是開玩笑啊！我嚇一個腿軟了，晃超大⋯⋯平安！」

這段影片也被該網友友人轉發到爆料公社，據現場專業人員解釋，當時搖晃幅度達正負20公分，而據紀錄顯示台北101阻尼器晃動最大幅度是由2015年的強颱蘇迪勒襲來，吹起的狂風使阻尼器搖晃幅度達正負100公分的紀錄。

許多網友看到影片後都不禁讚嘆，直呼「開眼界了！」、「沒這顆（阻尼器）可能就危險了」、「百聞不如一見，現場看一定很震撼」、「原來阻尼器真的有作用」。據維基百科介紹，阻尼器是利用阻尼特性來吸收或抑制衝量，藉以緩衝力學震動及消耗動能，大部分的阻尼器是黏壺形式，透過黏稠流體的阻尼來吸收貨抗衡衝量。