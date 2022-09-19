影／海拔千米高山遇6.8強震！恐怖山鳴影片曝光 他趴地掩蔽求保命

17日台東關山發生芮氏規模6.4地震，震源深度7.3公里，18日台東池上再度發生芮氏規模6.8地震，震源深度7.0公里，導致花東地區嚴重受創。「卓溪鄉登山協會」曝光地震發生當下的影片，劇烈搖晃配上恐怖山鳴，不少人簡直嚇壞了。

卓溪鄉登山協會昨（18）日在臉書上發文，分享一段42秒的影片，從畫面中可以看見，一行人突然大喊「有地震」，接著畫面就開始劇烈搖晃，連高大的樹木都明顯左右晃動，同時還伴隨驚人的山鳴。不過，畫面中民眾的反應卻令人敬佩，第一時間趕緊拉著身旁夥伴，並壓低身姿趴在地面上，避免造成跌落山谷的意外。

地震發生時，三名女子趕緊拉著身旁夥伴。圖擷自卓溪鄉登山協會 對此，原PO在貼文中寫道，「在1000公尺的卓溪山進行手作步道ｘ民族動植物課程，教學中遇到地震山鳴，只能安撫學員盡量趴低身體，還好林務局超過50年的卓溪瞭望台還是穩穩的，學員事後也向山下的家人報平安」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「完全勾起921的回憶，沒在震央地區身歷其境的人，真的很難體會那種驚恐」、「也太搖」、「山鳴真的很像大野獸在吼叫⋯第一次聽到」、「沒事不要亂叫，只會造成恐慌」、「光聽聲音就嚇人」、「好欽佩大自然的力量」、「太驚險了！大家平安」。