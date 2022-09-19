聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／海拔千米高山遇6.8強震！恐怖山鳴影片曝光 他趴地掩蔽求保命

聯合新聞網／ 綜合報導
男子壓低身姿趴在地面上。圖擷自卓溪鄉登山協會
男子壓低身姿趴在地面上。圖擷自卓溪鄉登山協會

17日台東關山發生芮氏規模6.4地震，震源深度7.3公里，18日台東池上再度發生芮氏規模6.8地震，震源深度7.0公里，導致花東地區嚴重受創。「卓溪鄉登山協會」曝光地震發生當下的影片，劇烈搖晃配上恐怖山鳴，不少人簡直嚇壞了。

卓溪鄉登山協會昨（18）日在臉書上發文，分享一段42秒的影片，從畫面中可以看見，一行人突然大喊「有地震」，接著畫面就開始劇烈搖晃，連高大的樹木都明顯左右晃動，同時還伴隨驚人的山鳴。不過，畫面中民眾的反應卻令人敬佩，第一時間趕緊拉著身旁夥伴，並壓低身姿趴在地面上，避免造成跌落山谷的意外。

地震發生時，三名女子趕緊拉著身旁夥伴。圖擷自卓溪鄉登山協會
地震發生時，三名女子趕緊拉著身旁夥伴。圖擷自卓溪鄉登山協會
對此，原PO在貼文中寫道，「在1000公尺的卓溪山進行手作步道ｘ民族動植物課程，教學中遇到地震山鳴，只能安撫學員盡量趴低身體，還好林務局超過50年的卓溪瞭望台還是穩穩的，學員事後也向山下的家人報平安」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「完全勾起921的回憶，沒在震央地區身歷其境的人，真的很難體會那種驚恐」、「也太搖」、「山鳴真的很像大野獸在吼叫⋯第一次聽到」、「沒事不要亂叫，只會造成恐慌」、「光聽聲音就嚇人」、「好欽佩大自然的力量」、「太驚險了！大家平安」。

地震

延伸閱讀

強震「15樓恐怖畫面」曝光！魚缸變海嘯現場 她驚恐絕望哀號

洗澡突強震！裸男嚇壞衝出浴室「邊逃邊穿內褲」 妻狂喊好大

到底震完沒？全台從北到南地震不停 網嚇呆：瞬間閃過921記憶

直擊地震當下！ 百噸重台鐵列車被晃到「車輪離地」

相關新聞

地調所：部分地表 裂在池上斷層沿線

九一八台東大震後仍持續餘震，不過氣象局地震測報中心主任陳國昌說，昨餘震頻率已逐漸下降，但不排除仍會出現較大餘震。至於有專...

地震影響花東交通受阻 華信加班機2200開放訂位

民航局表示，因地震因素造成東部鐵公路中斷，為協助疏運旅客，交通部民用航空局協調華信航空明（20）日加開台北—台東1班加班...

台東強震釀校園災情 教育部估災損金額逾1億元

台東縣池上鄉昨天下午2點44分發生全台有感規模6.8強震，有多所校舍陸續通報受損。根據教育部校安中心統計，截至今天晚上九...

花蓮19：30規模4.5地震 最大震度台東4級　

中央氣象局指出，今天晚間7時30分發生芮氏規模4.5有感地震，震央位於花蓮縣卓溪鄉，花蓮縣政府南南西方89.3公里，地震...

花蓮高寮、崙天大橋震垮 縣府提報20億重建蘇揆允支持

台東強震造成花蓮縣橫跨秀姑巒溪的高寮大橋、崙天大橋斷裂，行政院長蘇貞昌今天前往勘災，縣府提報爭取兩橋近22億元重建經費，...

國軍支援花東震災復原 協助民眾恢復生活

花東地震造成多起災情，迄今仍餘震不斷，國軍第二作戰區今日持續派遣兵力，協助地方進行災後復原工作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。