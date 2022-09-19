聽新聞
test
0:00 / 0:00

400多名遊客受困山區！蘇花改工程處支援機具 搶修六十石山坍方道路

中央社／ 花蓮縣19日電
台東18日強震，花蓮富里鄉六十石山道路多處落石，聯外道路受阻，約400名遊客受困山區，蘇花改工程處19日支援機具及人力，協助搶通。（富里鄉公所提供）
台東18日強震，花蓮富里鄉六十石山道路多處落石，聯外道路受阻，約400名遊客受困山區，蘇花改工程處19日支援機具及人力，協助搶通。（富里鄉公所提供）

0918台東強震，花蓮六十石山道路多處落石坍方，400多名遊客受困山區，富里鄉公所昨天搶修時有人員遭土石沖落送醫，蘇花改工程處今天支援人力及機具持續搶通。

富里鄉長陳榮聰今天上午說明搶修狀況，昨天接獲通報後，立即由清潔隊人員上山搶修，因餘震造成土石崩落，32歲陳姓清潔員閃避不及遭波及，腿部開放性骨折，送醫後生命跡象穩定，搶修工作今天重啟。

陳榮聰指出，公路總局蘇花改工程處支援機具及人力，上、下山2條道路同時進行，上山道路全長約6公里，上午從3.5公里處開始清理，目標今天搶通上山道路，將受困遊客引導下山。

陳榮聰說，已有公所人員、消防人員步行上山，救援受困途中遊客及安置山區民眾，目前山區安置遊客約400多人，由當地民宿業者提供住宿及餐食，費用將由花蓮縣府支應，評估山區物資可支應到今天。

另外，玉里鎮赤科山也因道路坍方，約94名遊客受困，赤科山社區發展協會總幹事李光濱說，主要聯外道路仍未搶通，有領隊安排車輛改道接駁民眾下山。

蘇花改 花蓮

延伸閱讀

落石致清潔隊員骨折 六十石山數百遊客受困今續搶修

花蓮赤科山、六十石山近百遊客受困 大型機具清坍

玉里、富里多座橋受災 捷徑沒了！過河得多繞半小時

災區所需醫療資源人力 蘇揆：中央全力支持經費

相關新聞

地調所：部分地表 裂在池上斷層沿線

九一八台東大震後仍持續餘震，不過氣象局地震測報中心主任陳國昌說，昨餘震頻率已逐漸下降，但不排除仍會出現較大餘震。至於有專...

地震影響花東交通受阻 華信加班機2200開放訂位

民航局表示，因地震因素造成東部鐵公路中斷，為協助疏運旅客，交通部民用航空局協調華信航空明（20）日加開台北—台東1班加班...

台東強震釀校園災情 教育部估災損金額逾1億元

台東縣池上鄉昨天下午2點44分發生全台有感規模6.8強震，有多所校舍陸續通報受損。根據教育部校安中心統計，截至今天晚上九...

花蓮19：30規模4.5地震 最大震度台東4級　

中央氣象局指出，今天晚間7時30分發生芮氏規模4.5有感地震，震央位於花蓮縣卓溪鄉，花蓮縣政府南南西方89.3公里，地震...

花蓮高寮、崙天大橋震垮 縣府提報20億重建蘇揆允支持

台東強震造成花蓮縣橫跨秀姑巒溪的高寮大橋、崙天大橋斷裂，行政院長蘇貞昌今天前往勘災，縣府提報爭取兩橋近22億元重建經費，...

國軍支援花東震災復原 協助民眾恢復生活

花東地震造成多起災情，迄今仍餘震不斷，國軍第二作戰區今日持續派遣兵力，協助地方進行災後復原工作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。