400多名遊客受困山區！蘇花改工程處支援機具 搶修六十石山坍方道路

0918台東強震，花蓮六十石山道路多處落石坍方，400多名遊客受困山區，富里鄉公所昨天搶修時有人員遭土石沖落送醫，蘇花改工程處今天支援人力及機具持續搶通。

富里鄉長陳榮聰今天上午說明搶修狀況，昨天接獲通報後，立即由清潔隊人員上山搶修，因餘震造成土石崩落，32歲陳姓清潔員閃避不及遭波及，腿部開放性骨折，送醫後生命跡象穩定，搶修工作今天重啟。

陳榮聰指出，公路總局蘇花改工程處支援機具及人力，上、下山2條道路同時進行，上山道路全長約6公里，上午從3.5公里處開始清理，目標今天搶通上山道路，將受困遊客引導下山。

陳榮聰說，已有公所人員、消防人員步行上山，救援受困途中遊客及安置山區民眾，目前山區安置遊客約400多人，由當地民宿業者提供住宿及餐食，費用將由花蓮縣府支應，評估山區物資可支應到今天。

另外，玉里鎮赤科山也因道路坍方，約94名遊客受困，赤科山社區發展協會總幹事李光濱說，主要聯外道路仍未搶通，有領隊安排車輛改道接駁民眾下山。