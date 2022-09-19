2次都是主震！辛在勤解答「台北為何震很大」：台灣沉不了的
台灣連續兩日震不停，17日台東關山發生芮氏規模6.4地震，震源深度7.3公里，18日台東池上再度發生芮氏規模6.8地震，震源深度7.0公里，導致花東地區嚴重受創，甚至還餘震不斷，不少人都嚇壞了。氣象局前局長辛在勤在臉書上發文，表示這兩起地震誰主誰隨很難說，「所以也可說都是主震吧！」
辛在勤的專長為地震，也是氣象局首位具有地震背景的局長，他昨（18）日在臉書上發文寫道，「1951的台東地震，大家忘了嗎？」辛在勤認為關山6.4地震位於台東縱谷內，地形本身就屬於板塊交界帶，因此有多條斷層糾結，難以分辨誰主誰相隨。此外，再加上從發生位置來看，兩起地震並非同源，所以可以說都是主震，但不是雙主震。
地震造成人心惶惶，辛在勤冷靜提到，這次強震只是歷史地震的重現，「沒事，台灣沉不了的！」然而，辛在勤解釋「這次為何台北比較顯著？」他表示除了盆地效應外，它有一個特殊現象，台東地方的地震波會進入相對較硬的菲律賓海板塊內，一路向北傳遞進入台北。另外，由於菲海板較結實，震波傳遞因傳播損失的能量較小，也傳比較快，所以台北震的很明顯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言