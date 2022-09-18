花蓮台東路線不通 台鐵今晚宣布啟動「類火車」接駁

台東池上今天發生規模6.8地震，多處路段受阻，台鐵今晚宣布，將採用「類火車」模式，啟動花蓮至台東間公路接駁。

台鐵表示，目前花蓮至台東路線不通，已啟動公路客運接駁，比照今年5月1日類火車模式，辦理花蓮至台東間公路接駁，採整點發車，辦理客運站：花蓮、吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野、台東等站。

因受地震災害影響，退、換票及改乘相關訊息，台鐵說，對號列車晚點超過120分鐘，可於1年內憑原票兌換同級同區間乘車一次。持用非對號列車車票旅客運送遲延120分鐘以上，可於1年內憑原票兌換同級同區間乘車一次。

此外，持用電子票證旅客運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1日。即時起台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。

另外，台東站及以南各站往西部地區旅客可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。滯留東里站14名旅客，於晚上8時由公路客運接駁完成；滯留富里站約500名旅客，於晚上8時30分全部接駁完成。