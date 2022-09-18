台東池上6.8大震前發生73次前震 氣象局：相當罕見

今天下午台東池上發生規模6.8大震，昨天關山6.4地震為前震，中央氣象局地震中心主任陳國昌表示，主震發生前共發生73次前震，可說相當罕見，但花蓮0206地震也是類似狀況，預估未來餘震會很快衰減。

陳國昌表示，昨晚9時41分在台東關山發生的6.4地震是前震，今天下午池上規模6.8才是主震，位置比前震稍微偏北一些，只差幾公里，最大震度都是池上6強，但實際上今天稍微大一些。

陳國昌表示，今天主震發生之前，共有73次前震，這是非常少見的，但以前不是沒發生過，例如2018年米崙斷層造成的花蓮地震，當年2月4日外海發生規模5.89前震，經過一天多時間，中間發生非常多餘震，規模甚至達到5，接著2月6日就發生規模6.32的主震，緊接著餘震最大規模達到5.92，情況跟今天有點類似。

陳國昌表示，2018年米崙斷層錯動，造成好幾棟大樓傾斜倒塌，那次餘震延續時間相當長，最多一小時曾有30多個餘震，後來一天剩下三、四個餘震，這樣的時間差不多持續了一個月，不過是否每個地震都有同樣狀況也未必，主要看當地地質狀況。

陳國昌說，規模6.8是今年最大的地震，921大地震之後3年，也出現很多大地震，從2003年到現在約20年，7.0以上地震有3個、6.9地震有1個，還有3個規模6.8地震，因此此次地震可排第7名。

陳國昌說，會監測主震後續餘震情況，但地質條件會影響餘震，不過跟2018年米崙斷層餘震應該不太一樣，因為米崙斷層餘震從海上一直誘發到陸地，從北邊誘發到南邊、甚至壽豐，時間拖到一個月之久，餘震數量很多。

陳國昌說，此次餘震地點僅限於池上、關山、玉里一帶，範圍不大，主要靠海，花東縱谷東側地震不多，靠山地震比較多，且6.8主震出來以後，餘震反而會減少較快，因為地質條件屬於剛性，變形過程時能量一直無法平衡，出現大主震後，能量平衡比較快，未來餘震應不會比前震密集，也不會比前震規模超過5的餘震還多，推測會很快衰減。