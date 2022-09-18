整理包／池上6.8強震跟921比一比 時間、深度數據超接近

今(18)日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里的池上鄉，規模6.8是今年最大的地震。氣象局地震中心主任陳國昌除了證實「是今年最大的地震」以外，其規模甚至是921地震後排名第5，可見規模之大。一併回顧1999年的921大地震，比較後有許多相似之處。

921大地震與台東池上主震比較表格。

回顧921大地震又稱為集集大地震，發生於1999年9月21日的凌晨1點47分，震央位在南投縣集集鎮境內，震源深度8公里、芮氏規模7.3、總持續時間長達約102秒，全台從北到南各地都能感受到明顯搖晃。

台東池上地震目前災情

今日主要災情集中於花東地區，花蓮的崙天大橋、高寮大橋斷裂，玉里房屋倒塌、玉里春日國小也倒塌、玉里7-11變成廢墟，赤科山崩、東里車站火車傾斜、月台倒塌、台東的成功鎮橘子山坍方。

今日(18)地震報告。圖／中央氣象局

921大地震災情

此外，921大地震的肇因是車籠埔斷層的錯動，在全台多處造成災情，2417人罹難、29人失蹤、11305人受傷、51711棟房屋全倒、53768棟房屋半倒。

921地震報告。圖／中央氣象局

當時主要災情集中於南投縣、台中縣市，南投竹山「玉山新城」倒坍破碎，部分住戶遭到活埋，台中石岡水壩斷裂。另外，台北12層樓高「東星大樓」倒塌、87人死亡。

震後隔年（2000年），為悼念地震中罹難的民眾，中央政府將每年9月21日訂為「國家防災日」，並舉行地震演習，加強防震宣導措施，以降低地震傷亡。