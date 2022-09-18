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學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

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池上6.8強震人心惶惶...日本卻估規模達7.2？氣象局這麼說

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
台東池上發生規模6.8強震。圖／氣象局提供
台東池上發生規模6.8強震。圖／氣象局提供

台東池上發生規模6.8強震，中央氣象局表示，目前推測震央還是偏向中央山脈斷層造成的影響，未來不排除發生規模6以上餘震。

日本推估台東地震規模達到7.2，氣象局地震中心課長陳達毅表示，日本計算地震規模方法是日本自己訂定的「JMA規模」，台灣則是芮氏地震規模，兩者方法本來就不一樣，其次使用的地震資料也不一樣，台灣自己的觀測數量、密度都非常高 ，日本對台灣的地震觀測數量、密度比較低，精確性不會比台灣高。

至於池上規模6.8地震震央位置，陳達毅表示，昨天關山跟今天池上震央位置都差不多，目前推測震央還是偏向中央山脈斷層造成的影響，因為中央山脈斷層很長，剛好這次發生的地段跟池上斷層接近，規模很大、深度又淺，自然就會對池上造成很大影響。

未來餘震部分，陳達毅表示，沒辦法預測未來會不會有更大餘震，但未來兩、三天內，可能還會有規模5以上的餘震，甚至規模6也有機會，畢竟主震規模都已經達到6.8。

地震 日本 氣象局

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