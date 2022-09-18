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台東餘震規模達5.9 氣象局：有助能量釋放

中央社／ 台北18日電

台東池上鄉今天中午1時19分發生規模5.9地震氣象局指出，這起地震為昨晚規模6.4地震的餘震，有較大規模的餘震發生，對於整個地震序列來說有良性發展，有助能量釋放。

根據中央氣象局觀測，今天中午1時19分發生規模5.9地震，震央在台東縣池上鄉，深度11公里，各地強度為花蓮5強，台東5弱，南投4級，嘉義、台南、雲林、彰化、台中、宜蘭、苗栗、高雄、新竹縣、新北為3級，台北、屏東、桃園2級，澎湖1級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌說，中午這起地震還是昨天晚上規模6.4地震的餘震，而且有較大規模的餘震發生，對於整個地震序列來說有良性發展，因為若只有小型地震，可能會讓地質狀況沒辦法平衡，小型地震的時間會拉得很長。

陳國昌指出，這1、2週內仍會出現比較頻繁的餘震，2天內不排除會有規模5以上的餘震，5天到1週內，會有規模4以上的地震。

地震 氣象局 台東

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