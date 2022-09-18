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6.4強震後餘震不斷 網友回憶「921大地震」：根本人間煉獄

聯合新聞網／ 綜合報導
921地震造成嚴重災情。 示意圖／聯合報系資料照片
921地震造成嚴重災情。 示意圖／聯合報系資料照片

昨（17）日晚間9時41分，台東縣發生芮氏規模6.4地震，幾乎全台各地都有明顯感受，之後還不斷出現餘震的狀況。一名網友也回憶起921大地震，當年因為通訊網路不發達，導致無法第一時間得知最新消息，因此發文詢問大家「對外界一無所知的感覺有多恐怖？」而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「當年921時，通訊網絡不發達有多恐怖？」為題發文，原PO提到1999年9月21日的凌晨1點47分發生大地震，當年通訊網路不發達，都還是數據機撥接，不像現在人手一支智慧型手機。然而，受到強震影響，電視訊號斷掉，民眾只能完全依靠廣播電台來得知災情，「後來才知道事情大條了，這種完全對外界一無所知的感覺有多恐怖？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「發生在半夜又馬上停電，非常可怕」、「公共電話大排長龍」、「中午過後超商被買光，車站也一堆人搶著離開」、「當時在台中讀書，真的腿軟站不起來」、「上街就是災難片情景」、「聽前輩說東勢根本人間煉獄」、「當時住高樓超晃，一家人趁著餘震空檔走樓梯到樓下管理室」、「感覺就像世界末日」、「連續好幾天不敢睡室內」、「隔天早上我騎到大坑廍子路那邊，整排透天全部倒掉⋯那個畫面我永遠不會忘記」。

其中，不少網友提到當時都是仰賴廣播得知最新消息，「當時台北停電，我爸聽廣播接收資訊」、「很恐怖，只能聽廣播一直報死亡」、「當時就有人拿發電機出來聽廣播」、「跟鄰居一起聽廣播啊」、「廣播一路聽到隔天中午，死亡一直往上加」、「整個晚上都在聽廣播，到處都有房子倒」、「大半夜一堆人聚集在大馬路旁聽廣播」、「印象中停電停課好一陣子，都聽廣播」、「當下停電只能聽廣播確認狀況，記得當年醒著很久才敢回去睡」。

921大地震 PTT 強震

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