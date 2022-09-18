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全台有感！下午1時19分台東池上規模5.9地震 最大震度花蓮5強
（14:05更新）
台鐵局說，受地震影響，台鐵自下午1時19分起富里站至礁溪站間南下、北上列車有延誤情形，敬請見諒。受影響車站：富里、東竹、東里、玉里、三民、瑞穗、富源、大富、光復、萬榮、鳳林、南平、林榮新光、豐田、壽豐、平和、志學、吉安、花蓮、北埔、景美、新城、崇德、和仁、和平、漢本、武塔、南澳、東澳、永樂、蘇澳新、冬山、羅東、中里、二結、宜蘭、四城、礁溪。預計下午4時恢復。
（13:22更新）
中央氣象局發布第107號顯著有感地震報告，下午1時19分，在台東縣政府北方41.8公里，位於台東縣池上鄉，發生芮氏規模5.9有感地震，地震深度11.1公里。
各地震度最大震度級：花蓮縣5強、台東縣5弱、高雄市地區最大震度2級、南投縣4級，嘉義縣、雲林縣、嘉義市、彰化縣、台中市、宜蘭縣、苗栗縣、高雄市、新竹縣、新北市3級，屏東縣、桃園市、新竹市、台北市2級，澎湖縣、基隆市1級。
昨晚9時41分台東規模6.4地震之後，累計至今有64起餘震。
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