全台有感！下午1時19分台東池上規模5.9地震 最大震度花蓮5強

再兩天就是九二一大地震的23周年，九一八台東大震，再度喚起了國人對地震災害的心驚記憶。每一次的重大災變，都是給我們省思的機會，但就怕我們沒學到教訓，沒能把握住向前行的契機。

2022-09-19 05:50