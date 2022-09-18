地震來臨公仔碎滿地！她拆掉玻璃門等維修 網嘆：心碎的聲音

台東昨晚（17日）9時41分發生規模6.4地震，導致許多人家中物品掉落。有網友家中監視器畫面拍攝到昨晚地震時，家中精品櫃蒐集的公仔掉落一地，所幸大部分公仔僅零件掉落，但畫面相當衝擊，令許多網友紛紛直呼「聽見心碎的聲音」。

地震前網友家中擺放整齊的公仔模型。圖擷自臉書爆廢公社公開版

由監視器畫面可以看出，網友家中的精品櫃擺放許多公仔，但並未加裝玻璃門。地震後，公仔紛紛掉落，許多零件散落一地，畫面令許多公仔蒐集愛好者嘆「慘不忍睹」。

不過許多網友建議，收集公仔一定要加裝玻璃門，以防萬一。公仔主人則在留言中回復表示，其實原本就有裝玻璃門，只是先前玻璃門一邊壞掉，先拆掉等維修，未料地震不幸來臨。她補充，只有那隻大猿壯烈犧牲，其餘都只是零件散落，並表示人一切平安沒事都好。

其他網友紛紛表示，「心碎的聲音」、「所以別人的慘痛經驗要學起來」、「還好我有習慣用萬用黏土黏住公仔們的習慣」、「錢錢不見了」、「還好我的很安穩，不然哭死」。