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睡覺遇地震！內政部籲「留在床上」 網歪樓：小編先做圖

聯合新聞網／ 綜合報導
內政部提醒，如果睡覺時遇上地震，請繼續留在床上。圖擷自內政部臉書
內政部提醒，如果睡覺時遇上地震，請繼續留在床上。圖擷自內政部臉書

台東昨（17日）晚間發生規模6.4強震，內政部昨晚迅速發文表示，如果睡覺時遇上地震，「請繼續留在床上」，並提醒民眾接下來可能會再發生餘震，大家要提高警覺。

內政部提醒，地震發生時，應立即採「趴下、掩護、穩住」，保護頭部；若在睡覺時發生，請待在床上，以枕頭保護頭部、頸部，直到地震停止。正確步驟應為：先不要急著離開床上，轉身臉部朝下趴著，縮起雙腳，用枕頭保護頭頸，直到搖晃停止。

許多網友紛紛驚恐表示，「高樓層血氧瞬間直降，中部人又秒回921，嚇歪」、「半夜睡覺遇地震真的很恐怖」、「這是新的避震方法嗎？我以前沒聽過」、「收到警報通知的下一秒就開始搖晃了」、「覺得有點不太敢睡」。

也有網友大讚小編即時更新，「地震時，小編怎麼辦？趕快做圖發文章」、「小編馬上做圖發文真的太驚人了」、「小編居然還沒下班」、「半夜加班的小編欸」、「這圖也做得太快了吧」。

不過有網友質疑表示，「那是住在堅固新大樓的人在講的風涼話！」若是住在老舊公寓的人遇到大地震時內心真的都很驚慌，且無處可逃。

地震 內政部

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