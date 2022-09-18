洗澡突強震！裸男嚇壞衝出浴室「邊逃邊穿內褲」 妻狂喊好大

昨（17）日晚間9時41分，台東縣發生芮氏規模6.4地震，幾乎全台各地都有明顯感受。一名台南民眾在臉書上發文，分享全家逃生時的畫面，更意外拍到老公全裸狂奔的過程，而貼文曝光後也掀起討論。

一名台南民眾在臉書「爆廢公社公開版」上發文，原PO透露老公晚上9時許回到家，結果洗澡洗到一半就發生地震，約9時41分左右接到地震通知，自己立刻嚇壞大喊「好大喔」，並帶著孩子衝出家門。

原PO先帶小孩逃出家門。圖擷自爆廢公社公開版 直到地震結束後，原PO查看家裡的監視器畫面，雖然沒有錄到屋內的明顯晃動，但反而意外捕捉到老公「一邊跑一邊穿內褲」，並將這有趣畫面分享到網路上，不到一天就吸引2.1萬人按讚。然而，原PO也在留言處補充，「因為之前維冠的關係，所以我們現在對地震有點陰影，維冠大樓離我們蠻近的」、「他（老公）有說他差一點就滑倒了，他說滑倒就真的好笑了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「下次可以內褲套頭啦，把頭遮住就沒人知道他是誰」、「很熟練的動作，這次是地震不是臨檢⋯」、「這個好像偷吃被抓包，我會笑死」、「笑死，所以我男友不讓我在家裝監視器」、「我重複看了三次，笑到不行」、「當時我也正在洗澡，差點也全身光光衝出去」、「害我喝水整個噴出來⋯地震來時真的會完全不顧形象，但還好還知道要穿內褲」。

另外，也有網友歪樓直呼，「犯規，推薦自己老公（很大）」、「是老公好大還是地震好大？」、「還好有看清楚文字敘述，不然誤會妳老公沒穿，妳說他很大」、「我只聽到好大，沒看到哪大」、「如果不是因為地震，這樣出場的順序跟畫面，真的會誤會什麼欸」、「這個畫面加上一直聽到聲音說好大喔」、「還好沒跌倒，不然又是另一則故事了」。