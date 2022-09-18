強震「15樓恐怖畫面」曝光！魚缸變海嘯現場 她驚恐絕望哀號

聯合新聞網／ 綜合報導
魚缸受到地震影響，裡面的水不斷被潑出來。圖擷自爆廢公社公開版
魚缸受到地震影響，裡面的水不斷被潑出來。圖擷自爆廢公社公開版

昨（17）日晚間9時41分，台東縣發生芮氏規模6.4地震，震源深度7.3公里，幾乎全台各地都有明顯感受。而地震發生當下，一名網友拍下「15樓的悲劇」，現場搖晃狀況曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從影片中可以看見，地震發生當下，位於15樓的屋子劇烈搖晃，天花板的吊燈大幅擺動，櫃子裡的東西也左搖右晃。不僅如此，牆邊的大型魚缸也受到地震影響，裡面的水不斷被潑出來，乍看之下宛如海嘯現場。然而，在拍攝影片的同時，掌鏡者不斷發出驚恐哀號聲，可以猜測當下有多麼恐懼。對此，原PO在貼文中寫道，「15樓⋯⋯的悲劇」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「在家都能有在海邊的感覺」、「我相信魚缸裡的魚比妳更害怕」、「夭壽喔，地震完地板都洗乾淨了」、「現在的人很猛，嚴重地震先錄影」、「我5樓就怕死了，15樓我應該心臟停止」、「天啊！聽到孩子的哭聲，好心疼」、「除了嚇哭之外，還會清到哭，太崩潰了」、「高樓真的不行！嚇都嚇死」、「要命啊⋯這個應該會嚇到閃尿吧」。

另外，也有網友提到，「這告訴我們，家裡要擺設魚缸，要注意地震問題」、「其實我搞不懂，住在大樓幹嘛養魚」、「這個故事提醒我們，高樓不要用魚缸」、「高樓別養魚跟吊燈」、「921我在台中16樓，天搖地動一片漆黑後，水族箱也破了，沒燈又滿地玻璃，想逃都好難，高樓層還是把水族箱收起來比較適當」、「事實證明，千萬不要在家裡放這麼大的魚缸」。

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