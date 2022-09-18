地震後家中牆壁裂開 她分享災後住宅結構檢查DIY

台東昨晚（17日）9時41分發生規模6.4地震，高雄最大震度則高達5級。Dcard有網友分享位於高雄的住處牆壁因地震而裂開，同時也提醒大家地震後可以自行觀察屋內災後狀況，若情況嚴重，則應立即交由專業人士評估或修復補強。

原PO驚呼表示「感覺地震超級大！」，她說自己住在高雄電梯六樓，地震結束後竟然發現房間的牆壁裂開了，把外層拔下來看，裂縫超深入，由圖中可以清楚觀察到白色油漆剝落，牆壁內部結構龜裂，原PO還提供地震後住宅結構的檢查方法。

震後住宅結構安全檢查方法 一、首先查看整棟大樓 1.先詢問左鄰右舍、樓上樓下是否也有損害。 2.共同查看整棟大樓是否有異常傾斜、沉陷現象。 3.檢查門窗是否被擠壓變形，牆壁有無龜裂，柱、樑、樓版有無裂損。 二、從一樓開始檢查 1.注意柱子是否有嚴重裂縫或混凝土被壓碎剝落、鋼筋外露等現象。 2.一樓為開放空間的挑高挑空大樓，或一樓原為老舊住宅被改變成超商、餐廳或大賣場之建築物，應特別檢查。 三、檢查各樓層柱、樑、剪力牆、樓版 柱： 查看樑柱接合處、柱子的頂端或底部、門窗邊的柱子則注意柱子在門窗開口的部位，是否有近似四十五度或交叉的斜向裂縫，甚至混凝土剝裂、鋼筋外露現象。柱子頂端或底部若有明顯的水平裂縫或錯位，亦應注意。 樑： 特別注意樑端(樑靠近柱子的地方)或靠近牆的地方，是否有近似四十五度或交叉斜向裂縫，若柱與柱間距較大，只要樑無明顯的下垂變形，於震後修復即可。 剪力牆： 一般大樓不一定會設計有剪力牆，民眾也不容易分辨何者為剪力牆。若厚度超過二十公分的鋼筋混凝土牆，周圍有柱框架起來，無門窗等開口，很可能是剪力牆。應檢查牆面是否有近似四十五度之一道或多道裂縫或交叉裂縫，甚至上下錯位、混凝土剝落、鋼筋外露等現象。由於剪力牆是抗震的重要結構元件，若有上述情形，應盡速補強。 樓版： 檢查是否有混凝土嚴重剝落、鋼筋外露情形。 震後建物若有上述情形，應請專業人員評估後進行相關修復補強。

許多網友紛紛表示，「哇噻，超誇張」、「保重，注意漏水」、「不止注意漏水，可能也要注意結構的安全性」、「我家牆壁也有小裂」、「不要裂在樑柱、主力牆就好，隔間牆整面打穿一個洞也不會有事。」。