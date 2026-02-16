快訊

徐榛蔚：營養午餐、團膳 國產豬優先

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

台美對等貿易協定簽署，外界關注農產品開放恐衝擊本土產業與食安。台中市長盧秀燕日前宣布，台中市所有學校營養午餐只能採取國產肉品，花蓮縣長徐榛蔚昨也喊話中央重視食安，強調縣府會嚴格把關學校營養午餐與團膳食材來源。

徐榛蔚說，部分農產品關稅下降甚至零關稅，恐對國內農產與畜牧業帶來壓力，而內臟、美豬、美牛等進口增加及萊克多巴胺標準都引發社會討論。

徐榛蔚表示，學校營養午餐與團膳用量龐大，縣府將以最嚴謹態度與業者溝通，要求優先採用國產豬肉及本土農產品，確保學生飲食安全，同時支持在地農業發展。她呼籲中央以國人健康為優先，審慎評估開放政策對食安與產業的長遠影響。

立法院國民黨團總召傅崐萁說，台美經貿開放後，農漁牧產品進口增加，擔憂影響國人健康與本土產業生存；若農畜產品開放，學校營養午餐與各類團膳是否仍能堅持使用台灣本土農畜產品，攸關下一代健康與農民權益，要求中央對酪農及農漁牧產業提出補助與輔導措施，協助提升競爭力，避免本土農特產品在價格壓力下遭進口產品衝擊，唯有完善配套與產業輔導才能兼顧農民權益與國人食安。

