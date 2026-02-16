晶片未寫入條文…藍白疑黑箱談判 經貿辦駁斥

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

金融時報披露，台美貿易協定（ＡＲＴ）簽署後，最關鍵的晶片未寫入正式條文，還有其他協商文本未公開，預期在川習會後公布。藍白均質疑「黑箱談判」，但行政院經貿談判辦公室駁斥，相關文件將依程序併送國會審議、監督，不存在黑箱或不透明問題。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，晶片投資如果真的沒被納入，代表過去十個月來民進黨政府對美關稅談判是黑箱談判，國會議員應督促行政院針對經濟衝擊影響做足評估並舉辦公聽會說明對全台經濟產業造成的衝擊，不是一次性打包式表決。

民眾黨團總召陳清龍質疑，外媒報導打臉行政院長卓榮泰所謂「談判很透明」說法，再次印證賴政府黑箱談判，讓人憂心的是賴政府承諾對美國投資近廿兆，對財政、產業，以及國安影響為何？

經貿辦指出，我方歷次台美談判會議後均清楚向外界說明。我方與美國貿易代表署二月十二日洽簽ＡＲＴ，處理關稅與非關稅障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障及環境保護及商業機會等議題，協定載明美方將我方對等關稅調降至百分之十五且不疊加，並提供部分品項對等關稅豁免。

投資ＭＯＵ則於一月十五日和美國商務部完成簽署，包括我方以「台灣模式」對美投資進行供應鏈合作及美方提供我方二三二條款優惠待遇與雙向投資規畫，同樣載明對等稅率百分之十五且不疊加。簽署投資ＭＯＵ後即舉行記者會說明，表示將和ＡＲＴ併送立法院，美方亦同步公布相關事實文件。ＭＯＵ屬政策與合作架構性文件，內容並未涉及個別廠商投資金額。

