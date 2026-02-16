台美協定簽署完成 鄭麗君返台

快訊

聯合報／ 記者鄭媁黃仲明／連線報導
台美對等貿易協定完成簽署，行政院副院長鄭麗君（中）和談判團隊昨天清晨搭機返台。記者黃仲明／攝影
台美對等貿易協定完成簽署，行政院副院長鄭麗君（中）和談判團隊昨天清晨搭機返台。記者黃仲明／攝影

台美對等貿易協定完成簽署，行政院副院長鄭麗君昨天小年夜清晨搭機返台，在機場被問及對談判成果是否滿意時僅微笑表示「新年快樂」；她稍後透過臉書表示，春節假期後會盡快將貿易協定和投資ＭＯＵ兩份文本及整體影響評估函送國會。

賴清德總統在鄭麗君臉書留言表示，再次感謝在第一線奮鬥不懈的所有談判團隊成員，台灣一定會更堅韌、更繁榮。

鄭麗君貼文指出，繼美東時間一月十五日與美簽署「台美投資ＭＯＵ」後，我方於二月十二日下午再和美國貿易代表署簽署「台美對等貿易協定」，簽署儀式後車行經過河面結冰的波多馬克河，她心裡不禁想著，歷經春夏秋冬的十個月終於完成賴清德總統、行政院長卓榮泰交付談判團隊的任務了。

鄭麗君說，台灣取得輸美對等關稅「百分之十五且不疊加」是美國給予逆差國中的最佳待遇；政府也爭取到二○七二項輸美產品豁免對等關稅，也取得二三二條款關稅最惠國待遇，希望談判結果能為台灣帶來更公平、甚至更具優勢的競爭地位，為未來拓展更多機會與更寬廣的道路。她除了感謝談判團隊成員及賴總統等人，也謝謝不同意見批評指教，「我們都感念在心，會虛心傾聽」。

