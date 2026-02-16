加碼美國 台積擴廠未約定投資期限

金融時報報導，台美貿易協定建立在台灣企業自主赴美投資兩千五百億美元之上，但投資承諾細節不足，市場傳出台積電可能還得再加碼一千億美元補上缺口。市場傳言雖未獲台積電證實，但產業界透露，從台積電今年初在亞利桑那州購得第二塊地便可見「台積電一定會加重美國投資比重，但不會約定投資期限。」

台積電原規畫在美國建六座晶圓廠、兩座先進封裝廠及一間研發中心。去年十月，台積電董事長暨總裁魏哲家於法說會上表示，會在亞利桑那州現有廠區附近取得兩塊大面積土地以支持擴張計畫，今年一月台積電正式對外公告已向亞利桑那州州政府取得土地，總金額一點九七億美元（台幣約六十二點二七億元）。

產業人士指出，台積電新買的地足以容納後續四座晶圓廠跟一座封裝廠，台積電的客戶包含輝達、ＡＭＤ（超微）都需要大量晶圓，就算在美國蓋到六座廠也不足以支應這些美系客戶需求。

「台積電雖然有意願投資美國，但中間有很多眉角，例如台積電供應鏈赴美，美國政府的支援有沒有到位？台積電南京廠『經驗證後最終用途』（ＶＥＵ）豁免資格有沒有每年獲得美國授權？」產業界人士指出，台積電雖有投資意願，也要當地政府相關條件都到位，當然也要考慮當地市場、客戶情況，整體的投資計畫才能逐步進行。

為什麼台積電在亞利桑那州需要這麼多土地？產業人士指出，三奈米以下先進製程晶片都要使用ＥＵＶ（極紫外光微影設備）生產，這些設備大概都有三層樓高，設備不能上樓，所以廠區要平面展開，而台積電在台灣的生產基地幾乎都已經滿載，若美國廠的土地、水、電都能獲得當地政府支持，擴展美國廠產能對台積電而言不失為良策。

金融時報報導，台美二月十三日正式簽署「台美對等貿易協定」，雖把台灣輸美商品關稅水準調整到美國其他主要貿易夥伴對齊，但最關鍵的晶片未寫入正式條文，傳以台灣企業投資換豁免配額機制處理，恐待四月川習會後才會揭曉，因為川普不希望台灣議題影響他與中國建立較穩定關係。

美國商務部長盧特尼克曾表示，台積電先前承諾在美國設廠的一千億美元投資已包含在台企對美投資兩千五百億美元之內。其中，台積電供應鏈相關投資約三百億美元，其他台廠如鴻海也會在美擴產、組裝人工智慧（ＡＩ）伺服器，這些不會超過兩百億美元，留下約一千億美元缺口只有台積電可能補得上。

盧特尼克上月稱台積電將「大舉進場、規模更大」，提到目標是在川普任期內把台灣整體晶片供應鏈與生產的百分之四十帶到美國，但行政院副院長鄭麗君一再表示，「不可能實現」。