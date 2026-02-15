鄭麗君：台美貿易協定文本與影響評估 送國會爭取支持

快訊

中央社／ 台北15日電

行政院副院長鄭麗君今天說，歷經10個月談判，「台美對等貿易協定」簽署終告完成。政府將盡速把協定文本與整體影響評估送交立法院，爭取社會與國會支持，為產業開拓更公平且具優勢的國際競爭環境。總統賴清德肯定談判團隊的努力，強調「台灣一定會因你們的努力更堅韌、更繁榮」。

台美對等貿易協定完成簽署，鄭麗君清晨返台。她下午在臉書發文表示，2月12日下午和美國貿易代表署正式簽署「台美對等貿易協定」之後，車行經過河面結冰的波多馬克河，心裡不禁想著，歷經春夏秋冬的10個月，終於完成總統、院長交付談判團隊的任務。

賴總統也在鄭麗君臉書留言，「麗君，歡迎回家」。總統說，看到鄭麗君提到結冰的波多馬克河，更能感受到這10個月來，談判團隊在異鄉為台灣打拚的艱辛。再次感謝在第一線奮鬥不懈的談判團隊成員，這趟路辛苦了，「台灣一定會因你們的努力更堅韌、更繁榮」。

鄭麗君說，台灣確定取得輸美對等關稅「15%且不疊加」，這是美國給予逆差國中的最佳待遇。台灣也爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅，使台灣輸美產品的平均關稅降到12.33%。同時也取得232條款關稅最惠國待遇。

她表示，感謝產業界及民眾的包容與等待，這段期間產業界真的辛苦了，希望談判的結果，能為台灣帶來更公平、甚至更具優勢的競爭地位，為未來拓展更多機會與更寬廣的道路。就如總統所說的，是大家的實力，讓台灣在世界上發光，可以更有自信地走向世界。

鄭麗君也感謝所有談判團隊的成員，包括行政院政務委員楊珍妮、經貿談判辦公室、各部會首長及工作人員的付出。尤其謝謝總統、副總統、行政院長、府院及國安會3位秘書長及相關同仁不分晝夜、無時差地並肩努力。這場談判在整個政府團隊的通力合作下，才可能完成。

她說，謝謝民眾的支持鼓勵，也謝謝不同意見的批評指教，都感念在心，也會虛心傾聽。春節假期過後，會在院長卓榮泰的指示下，盡快將貿易協定和投資MOU的兩份文本，以及整體影響評估函送國會，也會持續對外溝通說明，希望社會及國會共同支持。

