台美貿易協定簽署完成 鄭麗君：持續溝通盼社會與國會共同支持

台美對等貿易協定完成簽署，行政院副院長鄭麗君今清晨返台，她透過臉書發文指出，春節假期後，會盡快將貿易協定和投資MOU的兩份文本，以及整體影響評估函送國會。團隊也會持續對外溝通說明，希望社會及國會能共同支持。

鄭麗君指出，繼美東時間1月15日與美國簽署「台美投資MOU」後，2月12日下午，我方再和美國貿易代表署正式簽署「台美對等貿易協定」。簽署儀式後，車行經過河面結冰的波多馬克河，她心裡不禁想著，歷經春夏秋冬的十個月，他們終於完成總統、院長交付談判團隊的任務了。

鄭麗君說，台灣確定取得輸美對等關稅「15%且不疊加」，這是美國給予逆差國中的最佳待遇；政府也爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅，使我國輸美產品的平均關稅降到12.33%。同時也取得232條款關稅最惠國待遇。

鄭麗君說，首先要感謝產業界及國人的包容與等待，這段期間產業界真的辛苦了，希望談判的結果，能為台灣帶來更公平、甚至更具優勢的競爭地位，為未來拓展更多機會與更寬廣的道路。就如賴總統所說的，是大家的實力，讓台灣在世界上發光，可以更有自信地走向世界。

鄭麗君也說，感謝所有談判團隊的成員，包括政委楊珍妮、經貿談判辦公室夥伴、各部會首長及同仁付出；尤其要謝謝賴總統、副總統蕭美琴、卓榮泰、府院及國安會三位秘書長及相關人員不分晝夜、無時差地並肩努力。這場談判是在整個政府團隊的通力合作下，才有可能完成的。

鄭麗君說，最後她要謝謝國人的支持鼓勵，也要謝謝不同意見的批評指教，他們都感念在心，也會虛心傾聽。春節假期過後，他們會在院長的指示下，盡快將貿易協定和投資MOU的兩份文本，以及整體影響評估函送國會。團隊也會持續對外溝通說明，希望社會及國會能共同支持。