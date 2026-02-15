快訊

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

1通神秘電話與1根掃把 豪宅「消失的密室」中救出少女

挑「看不順眼」的彩券下手 北市男子湊熱鬧刮中100萬元

傳晶片條文未納入台美貿易協定 國民黨團：若為真就是黑箱談判

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照片

台美貿易協定簽署後，最關鍵的晶片未寫入正式條文。「金融時報」有其他協商文本未公開，預期在川習會後公布，外界估計台積電對美投資可能需再加碼1000億美元。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，若訊息為真，代表民進黨過去對美關稅談判都是黑箱。

林沛祥指出，不管外媒報導是不是謠言，或是先透露一些關鍵訊息，他認為，台美關稅協定之後，晶片的投資如果真的沒被納入，代表過去10個月以來，民進黨政府對美關稅談判是黑箱談判，所有事情都無法公開透明。

因此，林沛祥說，身為國會議員，應該督促行政院針對全產業的經濟衝擊影響做足評估之外，也必須要舉辦公聽會，和每個產業坐下來好好了解、好好談，說明關稅談判後，對全台灣的經濟與產業造成多少衝擊，這樣才是一個負責任政府的做法，而不是一次性地打包式表決，這樣只會讓國家經濟受到嚴重的損傷。

林沛祥 關稅談判

延伸閱讀

美台簽署協定 國民黨團稱「台灣經濟像在拆盲盒」提三訴求

7藍委因國會肢體衝被起訴 林沛祥：民進黨惡人先告狀

賴總統親上陣喊話挺特別軍購 林沛祥：支持但不代表要閉眼刷卡

賴總統邀五院院長新春茶敘 林沛祥：或是鴻門宴 盼賴總統展現高度

相關新聞

傳晶片條文未納入台美貿易協定 國民黨團：若為真就是黑箱談判

台美貿易協定簽署後，最關鍵的晶片未寫入正式條文。「金融時報」有其他協商文本未公開，預期在川習會後公布，外界估計台積電對美...

台美貿易協定最大謎團曝光！外媒：台積電恐需追加對美投資1000億美元

金融時報報導，台美2月13日正式簽署「台美對等貿易協定」，雖把台灣輸美商品關稅水準調整到對齊美國其他主要貿易夥伴，但最關...

影／鄭麗君簽署台美對等貿易協定今返台 未發表談話僅祝大家新年快樂

台美對等貿易協定於13日完成簽署，確立對等關稅降至15%且不疊加，平均稅率降至12.33%，較去年4月大減23.45個百...

藍智庫指台美貿易協定報喜不報憂…20兆換15% 立院應嚴審

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）已正式簽署，國民黨智庫近日提出評析報告精算，台美貿易協定對美採購八四八億美元，若再加上賴清德總統承諾的國防特別預算計畫與赴美投資ＭＯＵ資金規畫，總規模預計高達廿點四兆台幣，對我國整體的財政韌性與產業安全構成空前挑戰，建議立院嚴審。

完全保密…學者：要立院全埋單 不尊重民意

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）簽署後，依條約締結法，政院應在卅日內轉立法院審議，由於在野黨表態嚴審，也引發各界討論協議內容是...

美議員施壓軍購 專家質疑政治表演

美國卅七位跨黨派聯邦參、眾議員聯名致函台灣朝野領袖，關切軍購特別預算。不過軍事專家盧德允質疑，自走砲、防空飛彈等武器不是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。