傳晶片條文未納入台美貿易協定 國民黨團：若為真就是黑箱談判

台美貿易協定簽署後，最關鍵的晶片未寫入正式條文。「金融時報」有其他協商文本未公開，預期在川習會後公布，外界估計台積電對美投資可能需再加碼1000億美元。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，若訊息為真，代表民進黨過去對美關稅談判都是黑箱。

林沛祥指出，不管外媒報導是不是謠言，或是先透露一些關鍵訊息，他認為，台美關稅協定之後，晶片的投資如果真的沒被納入，代表過去10個月以來，民進黨政府對美關稅談判是黑箱談判，所有事情都無法公開透明。

因此，林沛祥說，身為國會議員，應該督促行政院針對全產業的經濟衝擊影響做足評估之外，也必須要舉辦公聽會，和每個產業坐下來好好了解、好好談，說明關稅談判後，對全台灣的經濟與產業造成多少衝擊，這樣才是一個負責任政府的做法，而不是一次性地打包式表決，這樣只會讓國家經濟受到嚴重的損傷。