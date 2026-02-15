台美貿易協定農畜產品恐受衝擊 傅崐萁籲中央提完整配套

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今天是小年夜，立法院國民黨團總召傅崐萁（左三）上午與妻子、花蓮縣長徐榛蔚（左一），到果菜市場視察蔬果生鮮的交易情況，開心與民眾合影。記者王思慧／攝影
今天是小年夜，立法院國民黨團總召傅崐萁（左三）上午與妻子、花蓮縣長徐榛蔚（左一），到果菜市場視察蔬果生鮮的交易情況，開心與民眾合影。記者王思慧／攝影

台美對等貿易協定13日完成簽署，外界關注農產品開放恐衝擊本土產業與食安。立法院國民黨團總召傅崐萁表示，中央應提出完整配套，協助農漁畜產業因應衝擊；花蓮縣長徐榛蔚則喊話中央重視民眾食安，縣府也將嚴格把關學校營養午餐與團膳食材來源。

今天是小年夜，上午傅崐萁與徐榛蔚前往花蓮果菜批發市場，視察年前及年後蔬果生鮮備貨量與交易情形，並採買年節食材分送縣府員工及社福機構。

傅崐萁指出，歲末年終家家戶戶準備年菜，農產品供應穩定與品質安全格外重要，台美經貿開放後，農漁牧產品進口增加，擔憂影響國人健康與本土產業生存空間。

傅崐萁表示，若農畜產品進一步開放，學校營養午餐與各類團膳是否仍能堅持使用台灣本土農畜產品，攸關下一代健康與農民權益。他要求中央政府針對酪農及相關農漁牧產業提出完整補助與輔導措施，協助提升競爭力，避免優質本土農特產品在價格壓力下遭到進口產品衝擊。

徐榛蔚則表示，花蓮果菜批發市場在農業部與縣府多年努力下，已連續13年獲得果菜檢驗「極特優」肯定，在傳統批發市場中建立快速且正確的檢驗機制，對落實食安五環具有指標意義，也讓農民與消費者間建立雙向保障。

針對台美貿易協定內容，她指出，部分農產品關稅下降甚至零關稅，恐對國內農產與畜牧業帶來壓力，包括內臟、美豬、美牛等進口增加，以及萊克多巴胺相關標準，都引發社會討論。她呼籲中央以國人健康為優先，審慎評估開放政策對食安與產業的長遠影響。

徐榛蔚強調，學校營養午餐與團膳用量龐大，縣府將以最嚴謹態度與業者溝通，要求優先採用國產豬肉及本土農產品，確保學生飲食安全，同時支持在地農業發展。傅崐萁也重申，唯有完善配套與產業輔導，才能在經貿開放下兼顧農民權益與國人食安。

今天是小年夜，立法院國民黨團總召傅崐萁（中）與妻子、花蓮縣長徐榛蔚（右），到果菜市場視察，遇見支持熱情民眾。記者王思慧／攝影
今天是小年夜，立法院國民黨團總召傅崐萁（中）與妻子、花蓮縣長徐榛蔚（右），到果菜市場視察，遇見支持熱情民眾。記者王思慧／攝影
今天是小年夜，立法院國民黨團總召傅崐萁（右一）上午與妻子、花蓮縣長徐榛蔚（右二），到果菜市場視察蔬果生鮮的交易情況。記者王思慧／攝影
今天是小年夜，立法院國民黨團總召傅崐萁（右一）上午與妻子、花蓮縣長徐榛蔚（右二），到果菜市場視察蔬果生鮮的交易情況。記者王思慧／攝影

