台美簽約算談判成功？ 作家曝「隱藏代價」：只是花錢消災

台美關稅貿易協定終於正式簽訂，政府將其視為重大外交突破並擴大宣傳。然而，知名作家「漂浪島嶼」在臉書發文潑冷水，直言這場談判與其說是「勝利」，不如說是「死裡逃生」。他列舉數據指出，台灣付出了巨額投資與國防預算作為籌碼，換來的卻是GDP僅微幅增加0.005%，甚至就業人數可能僅增加百餘人，根本是用「天價贖金」來壓驚。

漂浪島嶼在臉書粉專指出，依照過往慣例，政府在談判成功後總會預估帶來的龐大經濟效益，例如自貿港區產值突破6兆元。但這次台美協定簽訂後，官方卻鮮少強調具體的獲利數字。

他引用媒體報導的數據分析，若不簽訂協定，台灣GDP恐下降0.3%至0.78%，簽訂後則有望增加0.005個百分點；產業產值原恐降1.4%，現轉為成長0.012%；而最讓人驚訝的是就業人數，從原本可能減少3.6萬人，轉為成長125人到191人。

漂浪島嶼感嘆，這些「正面數據」實在看不出驚人效益，精確來說，這只是讓台灣從「重創」回復到「不受創」，並非創造了巨大的新利益。

為了這場「死裡逃生」的談判，台灣付出了什麼？漂浪島嶼盤點，台灣付出的籌碼包括：企業自主投資美國2,500億美元、政府信保2,500億美元、對美採購848億美元，再加上高達1.2兆台幣的國防預算。此外，美豬美牛的開放標準、美車零關稅等爭議議題，似乎也在談判中快速過關。

他認為，做生意講究成本與利潤，台灣在美國祭出高關稅的國際現實下，「不談判就等死」，花費如此巨額的代價簽下協定，只能算是「劫後重生」或「全民壓驚」，絕非全面勝利。他更擔憂，隨著「護國神山」台積電等矽盾產業赴美，未來台灣的經濟命脈將如何變化，仍是未定之天。