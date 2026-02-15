影／鄭麗君簽署台美對等貿易協定今返台 未發表談話僅祝大家新年快樂

台美對等貿易協定於13日完成簽署，確立對等關稅降至15%且不疊加，平均稅率降至12.33%，較去年4月大減23.45個百分點。台灣在三大市場做出讓步，包括美製小客車降至零關稅且取消配額、美豬美牛鬆綁、保健品降稅，同時擴大對美採購達848億美元。行政院副院長鄭麗君今天清晨與行政院政務委員楊珍妮、經濟部政務次長陳正祺、國安會諮詢委員黃重諺等人搭乘長榮航空BR-31班機返台，媒體詢問鄭是否對歷時長達10個月的談判結果感到滿意，鄭麗君向記者微笑點頭、揮手致意，祝福現場媒體大家新年快樂後就搭車離開機場。

鄭麗君13日在美國舉行記者會時表示，在美方要求全面開放市場下，我方調降美製小客車至零關稅，並取消美規車進口數量限制。針對美豬美牛，15項豬肉產品進口關稅第三年調降至一半（第三年調整至稅率6.3%～10%），美牛則開放絞肉及部分內臟進口。此外，保健食品關稅將調降至10%。至於稻米及米製品、雞肉等27項攸關糧食安全的主要農產品，均維持現行關稅。