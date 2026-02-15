快訊

日本大阪道頓堀爆砍人！17歲少年慘死2人受傷 兇嫌疑似熟人

今國道南向恐塞！高公局建議下午出發 氣象署提醒：小心霧

影／鄭麗君簽署台美對等貿易協定今返台 未發表談話僅祝大家新年快樂

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台美對等貿易協定於13日完成簽署，行政院副院長鄭麗君（左）今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影
台美對等貿易協定於13日完成簽署，行政院副院長鄭麗君（左）今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影

台美對等貿易協定於13日完成簽署，確立對等關稅降至15%且不疊加，平均稅率降至12.33%，較去年4月大減23.45個百分點。台灣在三大市場做出讓步，包括美製小客車降至零關稅且取消配額、美豬美牛鬆綁、保健品降稅，同時擴大對美採購達848億美元。行政院副院長鄭麗君今天清晨與行政院政務委員楊珍妮、經濟部政務次長陳正祺、國安會諮詢委員黃重諺等人搭乘長榮航空BR-31班機返台，媒體詢問鄭是否對歷時長達10個月的談判結果感到滿意，鄭麗君向記者微笑點頭、揮手致意，祝福現場媒體大家新年快樂後就搭車離開機場。

鄭麗君13日在美國舉行記者會時表示，在美方要求全面開放市場下，我方調降美製小客車至零關稅，並取消美規車進口數量限制。針對美豬美牛，15項豬肉產品進口關稅第三年調降至一半（第三年調整至稅率6.3%～10%），美牛則開放絞肉及部分內臟進口。此外，保健食品關稅將調降至10%。至於稻米及米製品、雞肉等27項攸關糧食安全的主要農產品，均維持現行關稅。

她在記者會上也提到輸美關稅方面，台灣與美方確定對等關稅15%不疊加，並適用232條款最惠關稅待遇，經過談判，爭取2,072項豁免品項後，我國對美平均關稅將由去年4月的35.78%降至12.33%，大幅下降23.45個百分點。平均關稅顯著下降，有助提升我國傳統產業與高科技產品在美市場競爭力，同時亦確保糧食安全與軍工產品關鍵供應鏈不受影響，達成市場開放與國家利益兼顧的平衡目標。

台美對等貿易協定於13日完成簽署，行政院副院長鄭麗君（左2）、政務委員楊珍妮（右2）今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影
台美對等貿易協定於13日完成簽署，行政院副院長鄭麗君（左2）、政務委員楊珍妮（右2）今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影
台美對等貿易協定於13日完成簽署，行政院副院長鄭麗君（左2）、政務委員楊珍妮（左4）、經濟部政務次長陳正祺（左3）今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影
台美對等貿易協定於13日完成簽署，行政院副院長鄭麗君（左2）、政務委員楊珍妮（左4）、經濟部政務次長陳正祺（左3）今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影
台美對等貿易協定於13日完成簽署，行政院副院長鄭麗君（左3）、政務委員楊珍妮（右1）、經濟部政務次長陳正祺（左2）、國安會諮詢委員黃重諺（左4）等人今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影
台美對等貿易協定於13日完成簽署，行政院副院長鄭麗君（左3）、政務委員楊珍妮（右1）、經濟部政務次長陳正祺（左2）、國安會諮詢委員黃重諺（左4）等人今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影

美豬 行政院 鄭麗君

延伸閱讀

見證台美貿易協定簽署 鄭麗君返台：祝大家新年快樂

卓內閣年後改組機率低 鄭麗君關稅戰後政治行情看漲

美液態乳零關稅來台 鄭麗君：區隔國產、進口的鮮乳新制提前實施

鄭麗君：會善盡說明台美貿易協定責任 盼立法院為了產業順利通過

相關新聞

影／鄭麗君簽署台美對等貿易協定今返台 未發表談話僅祝大家新年快樂

台美對等貿易協定於13日完成簽署，確立對等關稅降至15%且不疊加，平均稅率降至12.33%，較去年4月大減23.45個百...

藍智庫指台美貿易協定報喜不報憂…20兆換15% 立院應嚴審

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）已正式簽署，國民黨智庫近日提出評析報告精算，台美貿易協定對美採購八四八億美元，若再加上賴清德總統承諾的國防特別預算計畫與赴美投資ＭＯＵ資金規畫，總規模預計高達廿點四兆台幣，對我國整體的財政韌性與產業安全構成空前挑戰，建議立院嚴審。

完全保密…學者：要立院全埋單 不尊重民意

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）簽署後，依條約締結法，政院應在卅日內轉立法院審議，由於在野黨表態嚴審，也引發各界討論協議內容是...

美議員施壓軍購 專家質疑政治表演

美國卅七位跨黨派聯邦參、眾議員聯名致函台灣朝野領袖，關切軍購特別預算。不過軍事專家盧德允質疑，自走砲、防空飛彈等武器不是...

降關稅vs.築壁壘 中美貿易戰的台灣戰略

台美甫簽署貿易協定，北京隨即宣布對多數非洲國家實施零關稅安排，時機點的巧合耐人尋味。兩項動作一南一北，看似各行其是，實則都指向同一個主軸：在全球貿易重組與美國保護主義升溫之際，各自尋找戰略支點。

國防預算買哪些武器？盤點我軍購清單 各項金額一次看

美國37位跨黨派聯邦參、眾議員聯名致函台灣朝野領袖，關切軍購特別預算。不過軍事專家盧德允指出，軍事投資應該「攻守兼備」，大筆軍購預算根本是搞錯方向。淡江大學副教授林穎佑提醒，傳統戰機、水面艦等載台，面對灰色地帶行動仍有投資必要性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。