快訊

被曾經的「昌粉」要求找回良心 黃國昌：絕不走小綠路線

貼春聯最佳時段別錯過！慎防8大禁忌 小心福氣跑光又漏財

台美簽署貿易協定 美議員：展現雙方持續夥伴關係

中央社／ 華盛頓14日專電

台美簽署對等貿易協定，涵蓋關稅調降、採購美產品及供應鏈合作等，美國聯邦眾議員穆勒納爾表示，這項協定展現川普政府和台灣持續的夥伴關係；台灣是關鍵供應鏈重要的一環，美國國會將繼續透過跨黨派合作挺台，並反對中共威權擴張野心。

共和黨籍聯邦眾議員、美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）昨天發表聲明表示，這項新的貿易協定支持了美國的就業機會及美台之間持續的繁榮。

他指出，台灣將在美國投資數十億美元，擴大採購價值數十億美元的美製產品，「這項協議也展現了川普政府和台灣持續的夥伴關係」，台灣是充滿活力的民主社會，也是關鍵供應鏈中重要的一環。

他說：「（美國）國會將繼續透過跨黨派合作支持台灣，並反對中國共產黨的威權擴張野心。」

歷經10個月談判，台美於美東時間12日簽署對等貿易協定，確立美國對台灣的對等關稅15%不疊加及232關稅最優惠，台灣並爭取到逾2000項輸美產品豁免對等關稅，輸美平均關稅將降至12.33%。

另一方面，根據美國貿易代表署發布的事實清單，協定重點包括針對美國工業及農業出口的貿易壁壘方面，台灣將取消或削減99%的關稅壁壘；台灣將為美國工業出口提供優惠市場准入，包括汽車及相關零組件、化學品、機械、電子產品、金屬和礦物等，也將提供美國農產品優惠准入，包括園藝產品、小麥、牛肉及其製品、乳製品、豬肉及其製品等。

貿易代表署指出，在促進互利投資方面，美方將視情況考慮與私人部門合作，支持台灣關鍵領域的投資融資；根據台美1月簽署的投資合作備忘錄（MOU），台灣承諾協助在美建立產業園區，以提升美國關鍵高科技領域的產能；台灣企業將在台灣方面的資金支持下，大幅增加在美國半導體供應鏈、電子製造服務（包括AI應用）及能源等領域的投資。

在增加對美產品採購方面，台灣計劃在2025年至2029年期間增加採購美國重要商品，包括價值444億美元的液化天然氣與石油，152億美元的民用飛機和發動機，252億美元的電力設備、電網、材料、發電機、儲能設施、海事設備、煉鋼設備及其他設備。

美國 供應鏈 眾議員

延伸閱讀

美中關係再掀波瀾？川普同意美國將施壓伊朗降低對中國出口石油

婚姻欺詐…假結婚，真犯罪

經濟日報社論／不對等的貿易協定 慎防因小失大

美銀報告 「美元以外都好」交易成形

相關新聞

台美貿易協定最大謎團曝光！外媒：台積電恐需追加對美投資1000億美元

金融時報報導，台美2月13日正式簽署「台美對等貿易協定」，雖把台灣輸美商品關稅水準調整到對齊美國其他主要貿易夥伴，但最關...

影／鄭麗君簽署台美對等貿易協定今返台 未發表談話僅祝大家新年快樂

台美對等貿易協定於13日完成簽署，確立對等關稅降至15%且不疊加，平均稅率降至12.33%，較去年4月大減23.45個百...

藍智庫指台美貿易協定報喜不報憂…20兆換15% 立院應嚴審

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）已正式簽署，國民黨智庫近日提出評析報告精算，台美貿易協定對美採購八四八億美元，若再加上賴清德總統承諾的國防特別預算計畫與赴美投資ＭＯＵ資金規畫，總規模預計高達廿點四兆台幣，對我國整體的財政韌性與產業安全構成空前挑戰，建議立院嚴審。

完全保密…學者：要立院全埋單 不尊重民意

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）簽署後，依條約締結法，政院應在卅日內轉立法院審議，由於在野黨表態嚴審，也引發各界討論協議內容是...

美議員施壓軍購 專家質疑政治表演

美國卅七位跨黨派聯邦參、眾議員聯名致函台灣朝野領袖，關切軍購特別預算。不過軍事專家盧德允質疑，自走砲、防空飛彈等武器不是...

降關稅vs.築壁壘 中美貿易戰的台灣戰略

台美甫簽署貿易協定，北京隨即宣布對多數非洲國家實施零關稅安排，時機點的巧合耐人尋味。兩項動作一南一北，看似各行其是，實則都指向同一個主軸：在全球貿易重組與美國保護主義升溫之際，各自尋找戰略支點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。