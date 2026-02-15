台美簽署貿易協定 美議員：展現雙方持續夥伴關係

台美簽署對等貿易協定，涵蓋關稅調降、採購美產品及供應鏈合作等，美國聯邦眾議員穆勒納爾表示，這項協定展現川普政府和台灣持續的夥伴關係；台灣是關鍵供應鏈重要的一環，美國國會將繼續透過跨黨派合作挺台，並反對中共威權擴張野心。

共和黨籍聯邦眾議員、美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）昨天發表聲明表示，這項新的貿易協定支持了美國的就業機會及美台之間持續的繁榮。

他指出，台灣將在美國投資數十億美元，擴大採購價值數十億美元的美製產品，「這項協議也展現了川普政府和台灣持續的夥伴關係」，台灣是充滿活力的民主社會，也是關鍵供應鏈中重要的一環。

他說：「（美國）國會將繼續透過跨黨派合作支持台灣，並反對中國共產黨的威權擴張野心。」

歷經10個月談判，台美於美東時間12日簽署對等貿易協定，確立美國對台灣的對等關稅15%不疊加及232關稅最優惠，台灣並爭取到逾2000項輸美產品豁免對等關稅，輸美平均關稅將降至12.33%。

另一方面，根據美國貿易代表署發布的事實清單，協定重點包括針對美國工業及農業出口的貿易壁壘方面，台灣將取消或削減99%的關稅壁壘；台灣將為美國工業出口提供優惠市場准入，包括汽車及相關零組件、化學品、機械、電子產品、金屬和礦物等，也將提供美國農產品優惠准入，包括園藝產品、小麥、牛肉及其製品、乳製品、豬肉及其製品等。

貿易代表署指出，在促進互利投資方面，美方將視情況考慮與私人部門合作，支持台灣關鍵領域的投資融資；根據台美1月簽署的投資合作備忘錄（MOU），台灣承諾協助在美建立產業園區，以提升美國關鍵高科技領域的產能；台灣企業將在台灣方面的資金支持下，大幅增加在美國半導體供應鏈、電子製造服務（包括AI應用）及能源等領域的投資。

在增加對美產品採購方面，台灣計劃在2025年至2029年期間增加採購美國重要商品，包括價值444億美元的液化天然氣與石油，152億美元的民用飛機和發動機，252億美元的電力設備、電網、材料、發電機、儲能設施、海事設備、煉鋼設備及其他設備。