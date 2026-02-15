見證台美貿易協定簽署 鄭麗君返台：祝大家新年快樂

台美對等貿易協定完成簽署，行政院副院長鄭麗君今天清晨搭乘長榮航空班機返台，鄭麗君未在桃機發表談話或受訪，僅表示祝大家新年快樂，後續由隨行人員陪同搭車離去。

鄭麗君在美東時間12日率領談判團隊與美方就「台美對等貿易協定」（ART）達成共識，隨後見證協定簽署，確立對等關稅15%不疊加及232關稅最優惠、爭取逾2000項輸美產品豁免對等關稅，且如果納入豁免項目，輸美平均關稅將降至12.33%。

鄭麗君今天清晨與行政院政務委員楊珍妮等人搭乘長榮航空BR31班機返台，面對記者詢問，歷經10個月的談判，對於結果是否滿意，鄭麗君沒有回應，僅向記者微笑點頭、揮手致意，並表示「謝謝，祝大家新年快樂」，後續由隨行人員陪同下搭車離去。

總統賴清德13日表示，台美貿易談判成果達成6大目標、5項歷史性突破；政府將從3大面向積極推動台灣產業與經濟轉型升級。總統籲請立法院全力支持並盡快通過台美對等貿易協定及台美投資備忘錄，以深化台美經貿戰略夥伴關係。