快訊

今國道南向恐塞！高公局建議下午出發 氣象署提醒：小心霧

NBA／明星賽「復出」就奪三分球大賽冠軍！里拉德3度登頂寫紀錄

見證台美貿易協定簽署 鄭麗君返台：祝大家新年快樂

中央社／ 桃園機場15日電
行政院副院長鄭麗君完成關稅談判的任務。 圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭麗君完成關稅談判的任務。 圖／聯合報系資料照片

台美對等貿易協定完成簽署，行政院副院長鄭麗君今天清晨搭乘長榮航空班機返台，鄭麗君未在桃機發表談話或受訪，僅表示祝大家新年快樂，後續由隨行人員陪同搭車離去。

鄭麗君在美東時間12日率領談判團隊與美方就「台美對等貿易協定」（ART）達成共識，隨後見證協定簽署，確立對等關稅15%不疊加及232關稅最優惠、爭取逾2000項輸美產品豁免對等關稅，且如果納入豁免項目，輸美平均關稅將降至12.33%。

鄭麗君今天清晨與行政院政務委員楊珍妮等人搭乘長榮航空BR31班機返台，面對記者詢問，歷經10個月的談判，對於結果是否滿意，鄭麗君沒有回應，僅向記者微笑點頭、揮手致意，並表示「謝謝，祝大家新年快樂」，後續由隨行人員陪同下搭車離去。

總統賴清德13日表示，台美貿易談判成果達成6大目標、5項歷史性突破；政府將從3大面向積極推動台灣產業與經濟轉型升級。總統籲請立法院全力支持並盡快通過台美對等貿易協定及台美投資備忘錄，以深化台美經貿戰略夥伴關係。

台美 鄭麗君 行政院

延伸閱讀

卓內閣年後改組機率低 鄭麗君關稅戰後政治行情看漲

美液態乳零關稅來台 鄭麗君：區隔國產、進口的鮮乳新制提前實施

台美對等貿易協定納國防支出 總統指與談判無關、鄭麗君稱載明事實

鄭麗君：會善盡說明台美貿易協定責任 盼立法院為了產業順利通過

相關新聞

藍智庫指台美貿易協定報喜不報憂…20兆換15% 立院應嚴審

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）已正式簽署，國民黨智庫近日提出評析報告精算，台美貿易協定對美採購八四八億美元，若再加上賴清德總統承諾的國防特別預算計畫與赴美投資ＭＯＵ資金規畫，總規模預計高達廿點四兆台幣，對我國整體的財政韌性與產業安全構成空前挑戰，建議立院嚴審。

完全保密…學者：要立院全埋單 不尊重民意

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）簽署後，依條約締結法，政院應在卅日內轉立法院審議，由於在野黨表態嚴審，也引發各界討論協議內容是...

美議員施壓軍購 專家質疑政治表演

美國卅七位跨黨派聯邦參、眾議員聯名致函台灣朝野領袖，關切軍購特別預算。不過軍事專家盧德允質疑，自走砲、防空飛彈等武器不是...

見證台美貿易協定簽署 鄭麗君返台：祝大家新年快樂

台美對等貿易協定完成簽署，行政院副院長鄭麗君今天清晨搭乘長榮航空班機返台，鄭麗君未在桃機發表談話或受訪，僅表示祝大家新年...

降關稅vs.築壁壘 中美貿易戰的台灣戰略

台美甫簽署貿易協定，北京隨即宣布對多數非洲國家實施零關稅安排，時機點的巧合耐人尋味。兩項動作一南一北，看似各行其是，實則都指向同一個主軸：在全球貿易重組與美國保護主義升溫之際，各自尋找戰略支點。

國防預算買哪些武器？盤點我軍購清單 各項金額一次看

美國37位跨黨派聯邦參、眾議員聯名致函台灣朝野領袖，關切軍購特別預算。不過軍事專家盧德允指出，軍事投資應該「攻守兼備」，大筆軍購預算根本是搞錯方向。淡江大學副教授林穎佑提醒，傳統戰機、水面艦等載台，面對灰色地帶行動仍有投資必要性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。