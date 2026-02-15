聽新聞
新聞眼／倒果為因 GDP3%成軍費緊箍咒？

聯合報／ 本報記者李人岳

賴政府提出一點二五兆元軍購特別預算遭到藍白陣營杯葛，美國卅七位跨黨派聯邦參、眾議員聯名致函朝野政治領袖，關切特別預算的審查進度。國內軍事研究者對於軍購的項目與諸般細節，也有各種質疑與討論。

同一時間，台美雙方談判近十個月的貿易協議在農曆年前簽署，文本中載入「國防支出至少占國內生產毛額（GDP）的百分之三」，就以關稅稅率同樣百分之十五的日韓而言，也未形諸文字，此舉嚴重侵犯台灣主體性與預算自主性，外界憂此舉將使「GDP的百分之三」從此成為國防支出的緊箍咒，一旦違反，還可能面臨未來包括川普在內的美國總統懲罰。

多年來美方、歷屆政府均以「國防支出占GDP的比率」，做為衡量自我防衛決心的量化指標，但這樣就是唯一的評價標準嗎？從北約到亞太各國，都免不了必須應對美國老大哥的關切，「GDP百分之三」成了必須不斷加碼追逐的門檻，如何滿足「數字」的目標成了各個政府的施政要務。然而，錢真的花在該花的地方嗎？

武器究竟適不適合防衛所需？後勤的貯存、零附件、維修、油料甚至規畫一定壽期後的更新、升級；尤其操作武器最重要的「人力」、素質是否充足？有無經過妥善訓練？走向高科技環境下的C5ISR指揮、情報、資訊鏈結等，每一項國防投資都潛藏著關鍵細節，與其倒果為因地追逐數字的達標，更關鍵的應是確保每一分錢，都是花在該花的刀口上。

