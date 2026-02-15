聽新聞
美議員施壓軍購 專家質疑政治表演

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

美國卅七位跨黨派聯邦參、眾議員聯名致函台灣朝野領袖，關切軍購特別預算。不過軍事專家盧德允質疑，自走砲、防空飛彈等武器不是非買不可，大筆軍購預算根本是搞錯方向。他認為軍事投資應該「攻守兼備」，例如爭取射程可達五百公里的PrSM精準打擊飛彈，才能構成嚇阻。淡江大學副教授林穎佑提醒，傳統戰機、水面艦等載台，面對灰色地帶行動仍有投資的必要性。

盧德允質疑，美國議員積極施壓台灣的軍購特別預算，看來都是政治表演而非真正為了台灣的利益。他舉例，軍方向美方購買的M109A7自走砲，號稱是「補足陸軍砲兵現代化戰力的最後一塊拼圖」，但自走砲遇上飛機、飛彈或無人機，移動速度幾乎等於是零，等於就是活靶，從烏克蘭的經驗也可知，現代砲兵的生存性太低，難以滿足未來戰爭的需要。

他並認為，國軍在軍購特別預算中投注巨額經費增購愛國者、NASAMS防空飛彈，還要打造台灣之盾，但這些武器主要用於反彈道飛彈，如今中共可能改以無人機、遠程火箭採飽和式攻擊癱瘓台灣，愛國者等高單價飛彈對此根本是「千斤撥四兩」，不符合投資效益。

盧德允進一步提醒，國防部提出的軍購特別預算太著重防禦、防空，不但只能坐等對手來攻擊，也不能百分百有效攔截。他主張國軍的建軍應該以「攻守兼備」的角度思考。否則太偏重「守」，對敵無法構成威懾嚇阻。攻的方面，海馬士多管火箭算是尚且可以接受的裝備，因其射程可達三百公里，對中共有一點威脅性，但更應進一步要求美方立即就納入可達五百公里的PrSM精準打擊飛彈，這才有意義。

淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，投資台灣之盾的最重要目的，是藉著此次機會完整地整合國軍防空網中的國造、美造武器系統，讓台灣在防禦東風等彈道飛彈上能達到一定效果。另外，台灣目前每天都要面對灰色地帶的挑戰，仍需要戰機、艦艇與解放軍對峙，因此傳統的大型機艦載台仍舊無法偏廢，也不能全部只靠不對稱武器。

