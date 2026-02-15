藍智庫指台美貿易協定報喜不報憂 20兆換15% 立院應嚴審

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）已正式簽署，國民黨智庫近日提出評析報告精算，台美貿易協定對美採購八四八億美元，若再加上賴清德總統承諾的國防特別預算計畫與赴美投資ＭＯＵ資金規畫，總規模預計高達廿點四兆台幣，對我國整體的財政韌性與產業安全構成空前挑戰，建議立院嚴審。

不能輕易以查照案了事

國家政策研究基金會針對台美協定提出「台美對等貿易協定（ＡＲＴ）評析報告」，近日陸續交給立委參考。報告指出，協定涉及醫藥審查主權、食安標準變更及勞動法規修正，已實質影響國民權益與國內法律。根據條約締結法第八條，凡涉及國家重要經濟利益及法律變更之協定應送立法院審議，「不能輕易以查照了事」。

國民黨智庫示警，台美協定「報喜不報憂」，政府過度傾斜於單一雙邊談判，卻忘了台灣多年多邊區域整合進度陷入停滯；申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）至今逾四年半仍無實質進展，眼見印尼、菲律賓等鄰國預計於二○二六年超車入會，台灣正深陷被全球經貿重組邊緣化的「斷崖危機」，政府應立即導正戰略失衡，強力爭取更多區域經濟組織，方能幫產業爭取最大化利益。

加入ＣＰＴＰＰ恐遭比照

而台美貿易協定中，我國在多項農業、工業產品亦讓利予美國。國民黨立委賴士葆更憂心，賴政府硬是把不對等談判說成對等，自由貿易協定（ＦＴＡ）裡有救濟機制、投資保障等，ＡＲＴ均無，只開放美國進口優惠關稅，未來要加入ＣＰＴＰＰ，其他會員國比照辦理，毫無招架之力。

政治大學外交系教授黃奎博表示，我國未來若是要加入ＣＰＴＰＰ，會員國可能會要求比照辦理。無論是零關稅或降關稅，理論上應該對ＷＴＯ會員都開放。

對於我方承諾對美採購八四八億美元，國民黨智庫報告直指，八四八億美元尚未包含賴總統口頭承諾的農業一百億美元，若再加上賴政府ＧＤＰ占比百分之五的國防預算目標，以及赴美投資ＭＯＵ中涉及企業出資與政府擔保合計五千億美元，整體資金規畫規模預計高達廿點四兆台幣，對我國整體的財政韌性與產業安全構成空前挑戰。

赴美投資承諾缺現實基礎

智庫示警，台美投資ＭＯＵ的影響不容小覷，談判中的五千億美元赴美投資計畫，對照二○二四年對美投資僅一四一點二六億美元的實務數據，這項承諾顯然缺乏現實基礎。

其中，我方對美採購四四四億美元液化天然氣，國民黨智庫報告直指「鉅額天然氣採購、重創淨零碳排路徑」，協定揭露我方採購鉅額液化天然氣，這項承諾完全背離了我國二○五○淨零排放的目標，讓台灣的能源轉型「倒退嚕」，我國產業未來面臨更沉重的國際碳稅壓力，政府應對這筆採購進行環境影響評估。

放寬萊劑檢驗應具體評估

對於美國牛絞肉及部分內臟將開放進口台灣，國民黨智庫報告指出，我方承諾將終止目前針對美牛實施的「逐箱查驗」程序，而針對牛豬肉品的萊克多巴胺殘留檢測，須採用「不包含水解步驟」的分析方法，等於邊境把關變成抽樣檢查，檢驗標準也變得寬鬆，主管機關應提出具體評估與科學依據。