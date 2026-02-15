藍營：財政韌性挑戰空前

經濟日報／ 記者唐筱恬屈彥辰／台北報導

台美對等貿易協定（ART）簽署完成，國民黨智庫近日提出評析報告精算，台美貿易協議對美採購848億美元，若再加上賴總統承諾的國防特別預算計畫與赴美投資MOU資金規劃，總規模預計高達20.4兆元，對我國整體財政韌性與產業安全構成空前挑戰，建議立院嚴審。

國家政策研究基金會針對台美協議提出「台美對等貿易協議評析報告」，指出協定涉及醫藥審查主權、食安標準變更及勞動法規修正，已實質影響國民權益與國內法律。根據條約締結法第八條，凡涉及國家重要經濟利益及法律變更之協定應送立法院審議，「不能輕易以查照了事」。智庫示警，台美協議「報喜不報憂」，政府過度傾斜於單一雙邊談判，卻忘了台灣多年多邊區域整合進度陷入停滯。

