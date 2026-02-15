卓揆：百工百業再衝一波
行政院長卓榮泰昨（14）日前往交通部高速公路局北區交控中心視察受訪時表示，台美完成簽署對等貿易協定，百工百業在新年後能再衝一波，多爭取海外訂單。
卓榮泰強調，台灣正處於最好的年代，除持續推展國際合作，獲得國際友盟支持外，經濟發展亦達到前所未有的佳境。不論是AI高科技產業或傳統產業，今年1月外銷訂單都有明顯成長；同時，今年上半年政府會持續加碼引入跨國勞動力，並培育高端科技人才，進一步推升相關產業發展。
卓榮泰指出，政府正全力發展「AI新十大建設」諸多關鍵技術，同時打造台灣成為「亞洲資產管理中心」的雛型已具體展現，高雄專區相繼有45家金融機構進駐，創造的產值也一直增加，未來政府還會進一步開放各項金融服務接軌國際。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。