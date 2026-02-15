卓揆：百工百業再衝一波

行政院長卓榮泰昨（14）日前往交通部高速公路局北區交控中心視察受訪時表示，台美完成簽署對等貿易協定，百工百業在新年後能再衝一波，多爭取海外訂單。

卓榮泰強調，台灣正處於最好的年代，除持續推展國際合作，獲得國際友盟支持外，經濟發展亦達到前所未有的佳境。不論是AI高科技產業或傳統產業，今年1月外銷訂單都有明顯成長；同時，今年上半年政府會持續加碼引入跨國勞動力，並培育高端科技人才，進一步推升相關產業發展。

卓榮泰指出，政府正全力發展「AI新十大建設」諸多關鍵技術，同時打造台灣成為「亞洲資產管理中心」的雛型已具體展現，高雄專區相繼有45家金融機構進駐，創造的產值也一直增加，未來政府還會進一步開放各項金融服務接軌國際。