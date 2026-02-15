卓揆：百工百業再衝一波

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
行政院長卓榮泰14日前往交通部高速公路局北區交控中心視察。行政院／提供
行政院長卓榮泰14日前往交通部高速公路局北區交控中心視察。行政院／提供

行政院長卓榮泰昨（14）日前往交通部高速公路局北區交控中心視察受訪時表示，台美完成簽署對等貿易協定，百工百業在新年後能再衝一波，多爭取海外訂單。

卓榮泰強調，台灣正處於最好的年代，除持續推展國際合作，獲得國際友盟支持外，經濟發展亦達到前所未有的佳境。不論是AI高科技產業或傳統產業，今年1月外銷訂單都有明顯成長；同時，今年上半年政府會持續加碼引入跨國勞動力，並培育高端科技人才，進一步推升相關產業發展。

卓榮泰指出，政府正全力發展「AI新十大建設」諸多關鍵技術，同時打造台灣成為「亞洲資產管理中心」的雛型已具體展現，高雄專區相繼有45家金融機構進駐，創造的產值也一直增加，未來政府還會進一步開放各項金融服務接軌國際。

延伸閱讀

卓榮泰 科技

延伸閱讀

影／爆料管碧玲「常闖院長辦公室」 卓榮泰：愁眉苦臉進、快快樂樂出

影／行政院長卓榮泰視察海巡署北部機動隊 與同仁共進午餐

強制險逾13年未調整！行政院：強制車險保額將提高為300萬元、7月施行

台美對等貿易協定底定 卓榮泰：百工百業再衝一波

相關新聞

藍智庫指台美貿易協定報喜不報憂…20兆換15% 立院應嚴審

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）已正式簽署，國民黨智庫近日提出評析報告精算，台美貿易協定對美採購八四八億美元，若再加上賴清德總統承諾的國防特別預算計畫與赴美投資ＭＯＵ資金規畫，總規模預計高達廿點四兆台幣，對我國整體的財政韌性與產業安全構成空前挑戰，建議立院嚴審。

完全保密…學者：要立院全埋單 不尊重民意

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）簽署後，依條約締結法，政院應在卅日內轉立法院審議，由於在野黨表態嚴審，也引發各界討論協議內容是...

美議員施壓軍購 專家質疑政治表演

美國卅七位跨黨派聯邦參、眾議員聯名致函台灣朝野領袖，關切軍購特別預算。不過軍事專家盧德允質疑，自走砲、防空飛彈等武器不是...

卓揆：百工百業再衝一波

行政院長卓榮泰昨（14）日前往交通部高速公路局北區交控中心視察受訪時表示，台美完成簽署對等貿易協定，百工百業在新年後能再...

藍營：財政韌性挑戰空前

台美對等貿易協定（ART）簽署完成，國民黨智庫近日提出評析報告精算，台美貿易協議對美採購848億美元，若再加上賴總統承諾...

新聞眼／倒果為因 GDP 3%成軍費緊箍咒？

賴政府提出一點二五兆元軍購特別預算遭到藍白陣營杯葛，美國卅七位跨黨派聯邦參、眾議員聯名致函朝野政治領袖，關切特別預算的審...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。