快訊

立院改美台ART恐引川普報復 學者：期待用民意討價還價不切實際

北市彩券行報喜！他買大樂透「對中7注春節大紅包」 爽賺500萬元

財神爺情人節上班了！大樂透頭獎一注獨得1.9億元 獎落這縣市

立院改美台ART恐引川普報復 學者：期待用民意討價還價不切實際

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統（中）昨在總統府進行國安高層會議，並舉行會後記者會。記者許正宏／攝影
台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統（中）昨在總統府進行國安高層會議，並舉行會後記者會。記者許正宏／攝影

台美昨天完成對等貿易協議（ART）簽署，在野黨喊出要嚴審。執政黨方面認為，依現行「條約締結法」規定，在野黨無法變更內容。學者表示，依美國總統川普風格恐無法接受，甚至可能強硬報復，雖在野黨對協議內容有不滿之處，但若期待能以民意與美方再次討價還價，可能不切實際。

美台ART完成簽署，執政黨認為依照現行法規，協議內容一字不得變動，例如民進黨立委吳思瑤表示，依現行「條約締結法」規定，在野黨在ART部分只能加註意見、提出決議，無法直接變更或調整簽署內容。

東吳大學政治系副教授左宜恩說．因為協議內容已是政府與美方所談定，如果我國立法院審議後要求更改內容，尤其是朝向對美方較為不利的方向調整，依川普至今的行事作風而言恐怕無法接受，甚至可能採取更為強硬的手段報復，例如提高關稅稅率。

左宜恩認為，川普政府的作風就有如過去美方「黑船事件」強迫日本德川幕府結束鎖國時代一般，利用其強大國力逼迫對方就範。在我國已經採取對美國一面倒政策的情況下，也無法承擔與美方對抗的後果，因此雖然在野黨對協議內容仍有不滿之處，但如果期待能以民意與美方再次討價還價，很有可能只是不切實際。

台美關稅 美國 川普

延伸閱讀

避免美歐分歧繼續深化 魯比歐安撫跨大西洋關係

「川普耐心不多」ART將送立院審議 中經院長：掌握4月川習會前機運

台美貿易協定晶片投資細節？FT：要等4月川習會後揭曉 台積將額外投資

川普政府控哈佛未配合調查 要求提供招生資料

相關新聞

立院改美台ART恐引川普報復 學者：期待用民意討價還價不切實際

台美昨天完成對等貿易協議（ART）簽署，在野黨喊出要嚴審。執政黨方面認為，依現行「條約締結法」規定，在野黨無法變更內容。...

台美貿易協定晶片投資細節？FT：要等4月川習會後揭曉 台積將額外投資

金融時報（FT）報導，本周簽署台美貿易協定後，華盛頓對台灣出口產品課徵的關稅將與美國其他大型貿易夥伴國相仿，但卻未納入台...

「川普耐心不多」ART將送立院審議 中經院長：掌握4月川習會前機運

台美正式簽署對等貿易協定（ART），中經院院長連賢明分析，協定還需要立法院通過，但美國總統川普不是一個有耐心的人，面對川...

國民黨智庫：ART對美投資逾20兆元 產業安全的空前挑戰

美台對等貿易協定（ART）已簽署，國民黨智庫今天提出報告指出，台美貿易協議對美採購848億美元，若再加上賴清德總統承諾的...

美台貿易協定載明：國防支出占台灣GDP 3%

美台12日簽署貿易協定，確立對等關稅15%且不疊加，但協定文本卻載入「國防支出至少占國內生產毛額（GDP）的3%」，引發...

要台半導體赴美投資 台學者：美對台談判「最不對等」

台美12日簽署貿易協定，政治大學外交系教授黃奎博質疑，這次談判是民進黨政府閉門造車談出的結果，事前少有公聽會及專業的產業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。