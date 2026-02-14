立院改美台ART恐引川普報復 學者：期待用民意討價還價不切實際

台美昨天完成對等貿易協議（ART）簽署，在野黨喊出要嚴審。執政黨方面認為，依現行「條約締結法」規定，在野黨無法變更內容。學者表示，依美國總統川普風格恐無法接受，甚至可能強硬報復，雖在野黨對協議內容有不滿之處，但若期待能以民意與美方再次討價還價，可能不切實際。

美台ART完成簽署，執政黨認為依照現行法規，協議內容一字不得變動，例如民進黨立委吳思瑤表示，依現行「條約締結法」規定，在野黨在ART部分只能加註意見、提出決議，無法直接變更或調整簽署內容。

東吳大學政治系副教授左宜恩說．因為協議內容已是政府與美方所談定，如果我國立法院審議後要求更改內容，尤其是朝向對美方較為不利的方向調整，依川普至今的行事作風而言恐怕無法接受，甚至可能採取更為強硬的手段報復，例如提高關稅稅率。

左宜恩認為，川普政府的作風就有如過去美方「黑船事件」強迫日本德川幕府結束鎖國時代一般，利用其強大國力逼迫對方就範。在我國已經採取對美國一面倒政策的情況下，也無法承擔與美方對抗的後果，因此雖然在野黨對協議內容仍有不滿之處，但如果期待能以民意與美方再次討價還價，很有可能只是不切實際。