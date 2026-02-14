「川普耐心不多」ART將送立院審議 中經院長：掌握4月川習會前機運

台美正式簽署對等貿易協定（ART），中經院院長連賢明分析，協定還需要立法院通過，但美國總統川普不是一個有耐心的人，面對川普預定4月與中國國家主席習近平會談，到時候若沒有結果，習近平應會想辦法從中作梗，台灣是否能掌握機運之窗就看立委們的智慧。

台美昨天完成台美對等貿易協定的簽署，正式確立台灣取得美方對等關稅15%不疊加，以及232關稅最惠國待遇的雙重關稅優惠待遇。

連賢明今天在臉書發文表示，這對科技業、傳統產業、新創產業在美國市場競爭都相當有利，更重要的是，台灣可以藉此打入美國人工智慧（AI）產業供應鏈，也可在美國、日本擴張半導體產業，同時，傳產也和韓國、日本在相同基礎上競爭，提供對外擴展的機會，希望藉此降低台灣經濟高度傾向科技業的風險。

對於市場開放農產品部分，連賢明指出，談判團隊守住關鍵的稻米、雞肉、大蒜等27項農產品不降稅，出乎他個人意外，因為日本為了守住稻米付出許多代價，川普甚至點名日本不願意開放市場，台灣能守住稻米實在很不容易。

他表示，這次優先開放小麥、蘋果、櫻桃等國內沒有或少量生產品項，占所有開放品項8成5，對本地農產品衝擊有限，而鵝肉、鴨肉、豬肉也爭取維持一定關稅，豬肉更要求第3年才開始降稅，盡可能降低關稅衝擊。

工業產品部分，連賢明表示，除既有8成零關稅品項外，還多降低2成工業品品項稅率，其中，這次在川普壓力下免除汽車關稅，從消費者觀點來看，應該會開心未來進口車價格下降，從產業觀點來看，就是政府要優先救濟的產業和補助的勞工。

另在法規和制度更新面向，連賢明表示，美方最在意的是台灣有沒有用國際標準對待美國商品，起初聽說美方堅定要求採用國際標準，如美牛、美豬不能額外標示年齡和產地、開放內臟進口等，在最後協定中這些標準雖然有些放寬，但令人意外的，很多規定都還是堅持下來，如標示說明都還是維持，牛內臟也沒有全開放，談判團隊的努力可想而知。

連賢明分析，整體關稅談判付出的代價在大採購上金額可控，儘管大投資方面有些壓力，但台積電「一家出來救全村」，整體科技業的壓力就小很多；而市場開放會衝擊產業和勞工就業，但政府的準備應該還夠。各個經濟和產業智庫、工商團體、社團法人，乃至投顧公司或投資銀行，針對協定多抱持肯定態度。

不過，連賢明也提醒，川普不是一個有耐心的人，一但等久了，談好的協定不見得會認，4月美中又要會談，到時候若沒有一個結果，習近平應該會想辦法從中作梗，「至於台灣能不能順利掌握這個機運之窗，就看立委諸公的智慧」。

連賢明提到，這次貿易協定可視為和美國簽訂準自由貿易協議，台灣加入WTO（世界貿易組織）後，20幾年來一直希望與大型經濟體簽署自貿協議，但礙於中國阻礙，可說百般嘗試但一事無成，而這次獲得「轉骨」經驗，針對市場開放、國際標準、貿易條件、智財規定等，做好與高規經濟協議的開放準備，後續若真有機會加入自貿協議，才不會手忙腳亂。