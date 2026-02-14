快訊

國民黨智庫：ART對美投資逾20兆元 產業安全的空前挑戰

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國家政策研究基金會董事長、國民黨主席朱立倫今晚召集黨籍及民眾黨縣市首長，共商產業因應措施，根據國民黨智庫估計，若課徵10%關稅，最嚴峻狀態將影響我國GDP1.4%至2.9%；若課徵達32%，最嚴峻將影響GDP至4.6%至9.2%，影響甚巨。圖／聯合報系資料照片

美台對等貿易協定（ART）已簽署，國民黨智庫今天提出報告指出，台美貿易協議對美採購848億美元，若再加上賴清德總統承諾的國防特別預算計畫與赴美投資MOU資金規劃，總規模預計高達20.4兆台幣，對我國整體的財政韌性與產業安全構成空前挑戰。

國民黨國家政策研究基金會針對台美協議提出一份「台美對等貿易協議（ART）評析報告」呼籲，儘速將台美協議送立法院進行實質審議、拒絕黑箱作業，政院應提出產業就業評估報告。

國民黨智庫報告直指，台美貿易協議分4年對美採購848億美元，尚未包含賴總統口頭承諾的農業100億美元，若再加上賴政府GDP佔比5%的國防預算目標（年度初估約1.4兆台幣），以及赴美投資MOU中涉及企業出資與政府擔保合計的16兆台幣（5000億美元），整體資金規劃規模預計高達20.4兆台幣，如此龐大的資金與信用額度，顯示國家資源正高度集中於特定的外部經貿與安全承諾，對我國整體的財政韌性與產業安全構成空前挑戰。

另外智庫還指出「鉅額天然氣採購，重創淨零碳排路徑」，協定揭露我方承諾在2029年前採購444億美元的美國液化天然氣（LNG）與原油。這項承諾完全背離了我國2050淨零排放的目標，也違背了環境部宣示的減碳路徑。

智庫指出，在國際積極推動碳關稅與減碳的時刻，政府卻簽署長達數年的高碳排化石燃料採購合約，這不僅讓台灣的能源轉型「倒退嚕」，更將讓我國產業未來面臨更沉重的國際碳稅壓力。立法院應嚴格審查這筆採購對環境影響評估的衝擊，「絕不容許政府以經貿之名，行破壞環境之實」。

智庫指出，我方與美國簽署「台美對等貿易協定」及「台美投資MOU」後，確立我國對等關稅將調降為15%且不疊加。但要注意的是，除了「台美對等貿易協定」對台灣的影響，「台美投資MOU」的影響也不容小覷。

智庫建議，這份協定涉及醫藥審查主權、食安標準變更及勞動法規修正，已實質影響國民權益與國內法律。根據「條約締結法」第8條，凡涉及國家重要經濟利益及法律變更之協定應送立法院審議，不能輕易以「查照」了事 。立法院應要求行政院將全案依條約締結法送立法院審議，接受民意最高機關的嚴格監督，確保條約符合國家利益。

