美牛部分內臟將許可進口 石崇良再重申限制部位並非全面開放

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部長石崇良今表示，這次談判協議中，不僅依據國際規範，同時也參考國人飲食習慣及敏感性，限制一些部位，並非全面開放。記者翁唯真／攝影
台美關稅協定落幕，曾因狂牛症、萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉、內臟等，將許可進口，內臟組織包含30月齡以下美牛腦、脊髓等，其萊劑殘留標準，將與國際標準對齊。衛福部長石崇良今表示，這次談判協議中，不僅依據國際規範，同時也參考國人飲食習慣及敏感性，限制一些部位，並非全面開放。

此次因應關稅開放項目，包括牛齡30月齡以下美牛頭骨、腦、眼睛與脊髓，及不分牛齡美牛絞肉、心臟、肝臟、腎臟等部分內臟。

石崇良今陪同賴清德總統出席「春節醫療量能暨周日及國定假日輕急症中心（UCC）」會前受訪表示，美國的牛海綿狀腦病在世界動物衛生組織風險分類中，於國內2010年被歸為「風險已控制」，當時我國食安法修法限制這些部位不得輸入；到了2013年，美國已被列為「風險可忽略」等級，屬於最高安全層級，理論上「全牛齡、全部位」皆可輸入。

食藥署今再說明，在牛豬議題上，食藥署以科學基礎對齊國際規範，經過審慎研議、科學風險評估，再加上對美國肉品管理體系與台灣等效性的確認，始開放絞肉及部分內臟如心、肝、腎等，但仍特別禁止敏感品項，這些禁止進口品項並非所稱僅有「骨頭、脾臟」且包裝、散裝食品及直接供飲食場所產地標示不變，民眾仍可自由選擇。

另為保障民眾健康，我國特別針對國人敏感項目仍禁止進口，包括：

1，全牛齡迴腸末端、機械分離肉、機械回復肉。

2，全牛齡肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮。

3，全牛齡甲狀腺、腎上腺、扁桃腺、淋巴結、喉部肌肉組織。

4，全牛齡毛髮、蹄、泌乳中的乳腺、牛角。

5，30月齡以上頭骨、腦、眼睛、脊髓、背根神經節及脊柱。

6，30月齡以上牛的頭骨和脊柱取得的進階回復肉。

食藥署說，邊境查驗依食品及相關食品輸入查驗辦法執行，風險管理機制不變，而國際上對於管理體系系統性認可後，雖不會對個別工廠逐一查廠，但仍可依風險例如進口量、不合格紀錄等執行個別查廠。產品進口時，必須檢附雙方議定衛生證明文件，並載明必要衛生安全資訊。

石崇良強調，這次談判協議中，不僅依據國際規範，同時也參考國人飲食習慣及敏感性，限制一些部位，並非全面開放。

