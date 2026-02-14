國防支出達GDP3% 陳冠廷：是台灣為自己安全負責的底線

台美簽署對等貿易協定文本卻載明「國防支出至少占國內生產毛額（GDP）3%」，引發討論。民進黨立委陳冠廷表示，這是台灣為自己安全負責的底線，而不是誰替我國設定的條件，編列預算的權力屬行政院，協議中載明政策方向，並不等於剝奪立法院的審查權，也不會凌駕於憲法架構之上。

陳冠廷表示，國防支出達到GDP3%本就是台灣基於自身安全需要所設定的政策目標，而不是因為任何外部壓力才做出的讓步。在中國持續對台軍事施壓、灰色地帶行動不斷升高的情勢下，確保足夠的防衛預算，是我國對自己負責、對區域穩定負責的基本作為。

至於是否涉及預算主權問題，陳冠廷指出，我國憲政體制下，編列預算的權力屬於行政院，任何年度預算編列仍須依照「預算法」與相關程序審議通過。協議中載明政策方向，並不等於剝奪立法院的審查權，也不會凌駕於憲法架構之上。

陳冠廷強調，關鍵在於政治誠信與戰略一致性。若國家領導人在競選與施政中已明確宣示國防預算應達GDP 3%，那麼在國際協議中重申這一政策目標，本質上是政策連續性的體現，而非主權讓渡。國防預算達到 3%，是台灣為自己安全負責的底線，而不是誰替我國設定的條件。