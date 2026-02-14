國防支出達GDP3% 陳冠廷：是台灣為自己安全負責的底線
台美簽署對等貿易協定文本卻載明「國防支出至少占國內生產毛額（GDP）3%」，引發討論。民進黨立委陳冠廷表示，這是台灣為自己安全負責的底線，而不是誰替我國設定的條件，編列預算的權力屬行政院，協議中載明政策方向，並不等於剝奪立法院的審查權，也不會凌駕於憲法架構之上。
陳冠廷表示，國防支出達到GDP3%本就是台灣基於自身安全需要所設定的政策目標，而不是因為任何外部壓力才做出的讓步。在中國持續對台軍事施壓、灰色地帶行動不斷升高的情勢下，確保足夠的防衛預算，是我國對自己負責、對區域穩定負責的基本作為。
至於是否涉及預算主權問題，陳冠廷指出，我國憲政體制下，編列預算的權力屬於行政院，任何年度預算編列仍須依照「預算法」與相關程序審議通過。協議中載明政策方向，並不等於剝奪立法院的審查權，也不會凌駕於憲法架構之上。
陳冠廷強調，關鍵在於政治誠信與戰略一致性。若國家領導人在競選與施政中已明確宣示國防預算應達GDP 3%，那麼在國際協議中重申這一政策目標，本質上是政策連續性的體現，而非主權讓渡。國防預算達到 3%，是台灣為自己安全負責的底線，而不是誰替我國設定的條件。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。