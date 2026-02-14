快訊

美台ART不能動內容？學者：立院嚴審 政院應站在一起

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統（圖）昨天在總統府進行國安高層會議，並舉行會後記者會。記者會上賴總統呼籲，台美貿易協議簽署後，將在雙方完成內部程序後生效實施，包括上個月簽署的「台美投資備忘錄」將一併函送立法院，特別要籲請立法院全力支持並盡快通過。記者許正宏／攝影
台美昨天完成對等貿易協議（ART）簽署，在野黨喊出要嚴審。民進黨立委吳思瑤表示，依現行「條約締結法」規定，在野黨在ART部分只能加註意見、提出決議，無法直接變更或調整簽署內容。但學者認為，立法院根據台灣人民利益優先的原則，顧及兩國互惠合作的作法，嚴審協定只是剛好而已，立法院有意見必須修改或刪除條文時，行政院理應站在代表民意的立法院。

美台ART完成簽署，執政黨卻認為依照現行法規，協議內容一字不得變動。政治大學外交系教授黃奎博表示，協議不合理處，例如將「國防預算編列高於國內生產毛額（GDP）3%」放入雙邊正式貿易協定中，不僅間接妨礙立法審查權，且未確定以後對美軍購將可計入台美貿易額度中，更可能讓國防預算持續占中央政府總預算的3成或以上，排擠其他預算規畫。

黃奎博表示，如當美國認為第三國對貨品或服務施加關稅、配額等限制已影響美國經濟或國家安全時，台灣應與美國一起採取具同等限制效果之措施，這等於我政府無條件配合美國主權行動，而且可能會針對中華民國邦交國。

黃奎博指出，行政院與立法院本應一體因應美國談判壓力，但行政院事前「不仁」，對立法院和社會各界幾乎保密到家，如果是一意孤行也無人可攔阻，現在則要立法院整個「埋單」，完整通過協定文本，一點也不尊重立法院和台灣人民。所以，倘若立法院根據台灣人民利益優先的原則，顧及兩國互惠合作的作法，嚴審協定也只是剛好而已。

黃奎博認為，立法院有意見必須修改或刪除條文時，行政院理應站在代表民意的立法院這邊，試圖對美溝通並提出替代方案，例如針對必須修改或刪除的條文，改以合理的行政規則或政治宣示代替。屆時行政院不應消極地拒絕做任何嘗試，反而與美國一鼻孔出氣。

黃奎博提到，美國行政部門自然會覺得在野黨在立法院阻擋讓「美國再次偉大（MAGA）」的計畫，民進黨賺到面子，在野黨則被戴上親共反美的大帽子，美國可能會提高對台課徵的關稅。民進黨就是做此盤算，認為只要跟美國政府談好並做了讓步，在野黨就不敢或不願在立法院阻擋此一協定。

黃奎博強調，在野黨面對民進黨此種配合外國的政治要脅，只能大處著眼、小處著手，不要自亂陣腳，同時應清楚呈現被刪除或修改條文的合理解釋，其他的盡速通過，並告訴民眾及美國政府及國會部門，責任在一開始便閉門造車的民進黨政府。

