美台關稅協議不能改？學者：依法可動 但無主流政黨能扛美方壓力

台美完成對等貿易協議（ART）簽署，在野黨表明嚴審。民進黨立委吳思瑤表示，依「條約締結法」規定，在野黨在ART部分只能加註意見、提出決議，無法直接變更或調整簽署內容。學者認為，在野黨可基於條約締結法修改美台ART，但台灣沒有主流政黨能夠抵擋美方壓力，把握為產業、就業和食安等嚴格把關的原則，在野黨才能加分。

美台ART簽署後，在野黨雖喊出要嚴審，然而執政黨方面態度是，此協議為正式條約，如變更則可能使談判前功盡棄，因此吳思瑤說，依條約締結法規定，在野黨在ART部分只能加註意見、提出決議，無法直接變更或調整簽署內容；若在野黨執意持反對立場，整個文本與簽署內容就必須退回重新談判。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，國際政治就是實力原則，特別是在美國總統川普執政下，「美國優先擺中間，公平原則放兩邊」。在野黨雖然表明立場會嚴加審查，也可以基於「條約締結法」修改美台ART，要求政府與美國重啟談判，但前有「南韓關稅由15％提高到25％」、「川普對日本拖延5500億美元投資私下暴怒」的經驗，未來即使國眾兩黨發現協議有不合理處，實際上很難修改協議內容，無法承擔「川普大棒」的政治責任。

張元祥舉例，2023年「菸害防制法」修正案就是典型的例子，所有人都知道「加熱菸」對人體有傷害，但是在壓力下，最後以「嚴格管制」方式有條件通過；未來ART在立院審查時恐怕也將依循這個邏輯處理，即使無法更動條約本文，在野黨也須透過附帶決議把握三大原則。

張元祥指出，第一，針對受到衝擊的特定產業，行政院一定要提出詳細的「產業影響評估」及「政府輔導升級措施」；第二，針對受到影響的勞工，政府也要有失業救助、職訓輔導以及協助轉業的作為；第三，受到影響最深的農業及開放美豬美牛肉品內臟進口，糧食安全、食安的相關作為，絕對不能只有應付了事。

張元祥直言，對於美方壓力，台灣沒有主流政黨能夠抵擋，台灣人民內心也非常清楚，但是民意最關心的還是產業、就業、食安等，在野黨能掌握三大原則嚴格把關才能加分。