台美對等貿易美牛進口 衛福部：敏感品項仍有限制

中央社／ 台北14日電
台美完成貿易協定談判，美豬、美牛部分鬆綁。圖為美式賣場販售的美牛肉品。記者林澔一／攝影
台美對等貿易協定將開放美牛心肝腎等內臟、30月齡以下頭骨等部位輸入。衛福部長石崇良今天表示，美國狂牛症風險已是安全最高等級，考量國人飲食習慣仍限制部分敏感項目。

受美國2003年底爆發狂牛症疫情影響，台灣曾禁止輸入美牛，隨後又禁止進口含萊克多巴胺的禽畜肉，後續經多階段解禁，2021年已放寬美國全牛齡牛肉進口，仍嚴格限制敏感品項輸入。台美對等貿易協定昨天簽署，進口美國牛絞肉及心、肝、腎等內臟將解禁，30月齡以下頭骨、腦、眼睛、脊髓等將開放。

衛生福利部長石崇良今天陪同總統賴清德視察「春節醫療量能暨週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，並在會前接受媒體聯訪說明，美國的牛海綿狀腦病在世界動物衛生組織（WOAH）風險分類中，於國內2010年食安法修法時，被歸為「風險已控制」。

石崇良說明，到了2013年，美國牛海綿狀腦病就已被世界動物衛生組織改列為「風險可忽略」，也就是在安全上是最高等級的安全。原則上是全月齡、全部位都是可以輸入。

對於談判協議結果，石崇良說，是依據國際規範，理論上全牛齡、全部位都可以輸入；並額外考量國人飲食習慣與敏感性，限制一些部位，沒有開放較敏感的項目輸入。

衛生福利部食品藥物管理署今天透過文字說明，美國20年來未發生典型牛海綿狀腦病案例，已非食安法第15條第3項管制輸入範圍。但為保障民眾健康，食藥署表示，仍特別針對民眾敏感項目禁止進口。

食藥署說明，禁止進口項目包括，全牛齡迴腸末端、機械分離肉、機械回復肉；全牛齡肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮；全牛齡甲狀腺、腎上腺、扁桃腺、淋巴結、喉部肌肉組織；全牛齡毛髮、蹄、泌乳中的乳腺、牛角。及30月齡以上美牛頭骨、腦、眼睛、脊髓、背根神經節及脊柱；30月齡以上牛的頭骨和脊柱取得的進階回復肉。

食藥署表示，將持續落實源頭、邊境及後市場管理把關機制，每年赴美實地查核、依風險邊境查驗，以及後市場稽查抽驗，確保民眾食用安全。

