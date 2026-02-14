快訊

台美完成對等貿易協定關稅15% 汽車零件出口指標產業受惠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府副祕書長殷世熙訪視台灣汽機車研發暨策略聯盟，市府也會持續掌握經貿政策動向並提升產業競爭力。圖／台南市經發局提供
台南市政府副祕書長殷世熙訪視台灣汽機車研發暨策略聯盟，市府也會持續掌握經貿政策動向並提升產業競爭力。圖／台南市經發局提供

中央政府成功爭取美方給予最優惠盟國待遇，美方對台灣產品關稅上限調降至15%且不疊加，台南市經發局表示，此一成果為出口導向產業釋出明確利多，對汽車及其零組件等產業而言，可有效降低出口成本與經營壓力；且目前稅率已與主要競爭對手國 歐盟、日本、韓國 一致，有助回歸公平競爭環境。

台灣汽機車研發暨策略聯盟等業者指出，經統計整體汽車產品外銷占比達75%，其中對美出口占比高達51.5%，美國市場具高度關鍵性，而2025年輸美出口值亦因受關稅影響較2024年同期減少4.2%。過去整體稅負約26.25%，此次調降至15%，已與歐盟、日本及韓國等主要競爭國家相同，將有效改善價格條件與接單競爭力。

業者表示，台灣輸美零組件以供應美國售後市場 (Aftermarket，簡稱AM市場，泛指汽車原始設備製造商以外，圍繞維修、保養、改裝等的零、配件市場) 為主，長期具備品質穩定、產品多元與交期彈性優勢。關稅調降後，預期可穩固在美市場占有率與競爭優勢，並鞏固AM市場領導地位。同時，相關代工生產 (Original Equipment Manufacturer，縮寫OEM) 供應鏈廠商利潤空間可望回升，包括東陽、帝寶、堤維西等指標企業均可受惠。

安平產業園區廠商協進會理事長鄭丞焜等相關業者表示，關稅調降為台灣出口環境釋出正向訊號，有助提升產能利用率、企業營收與國外客戶採購意願。15%對等關稅且不疊加，與主要競爭對手維持相同稅率水準，將有助穩固我國輸美零組件於AM市場的競爭地位，並強化整體供應鏈獲利能力。

市長黃偉哲表示，台灣與美國對等貿易協定 (Agreement on Reciprocal Trade，縮寫ART) 已於今年2月12日完成簽署，感謝行政院及相關部會積極協調。台美關稅正式調降至15%，不僅提升出口導向產業面對國際市場的穩定性與信心，也有助帶動汽車及其零組件產業利潤回升與投資動能。

台南市副祕書長殷世熙日前訪視台灣汽機車研發暨策略聯盟，經發局長張婷媛指出，將持續掌握中央關稅與經貿政策動向，並結合中小企業服務團、SBIR研發補助、數位轉型輔導及海外行銷拓展等資源，協助業者升級轉型、分散市場風險，提升整體產業競爭力。同時將與產業界保持密切溝通，滾動蒐集需求與建言，作為政策精進與輔導措施調整的重要依據。

台美關稅調降且不疊加，南市府訪視台灣汽機車研發暨策略聯盟，肯定可望鞏固台灣汽機車零配件產業在AM市場的領導地位。圖／台南市經發局提供
台美關稅調降且不疊加，南市府訪視台灣汽機車研發暨策略聯盟，肯定可望鞏固台灣汽機車零配件產業在AM市場的領導地位。圖／台南市經發局提供

