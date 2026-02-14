台美對等貿易協定底定 卓榮泰：百工百業再衝一波

快訊

中央社／ 新北14日電

行政院長卓榮泰今天表示，台美貿易對等貿易協定底定後，百工百業將再衝一波經濟發展，未來會有更多跨國的人員往來、貨物輸出，請交通部做好相關的海空運與國內交通運輸配套。

卓榮泰今天前往交通部高速公路局北區交控中心，視察115年春節疏運辦理情形、致詞時做以上表示，他說，國道1號楊梅至頭份段拓寬工程已經克服了部分問題，但還有些即時的問題尚待解決，盼望交通部儘速解決、改善幾十年的塞車問題。

卓榮泰說，春節過後將陸續展開幾項重大交通建設，目前，有最好的國際合作與支持，經濟發展也達到前所未有的狀況，無論是AI（人工智慧）或傳統產業的外銷訂單，都有明顯的平均成長。

他說，今年上半年將加碼引入跨國勞動力、培育高端科技人才，將台灣建造為亞洲資產管理中心，這在高雄已經具體展現，45家相關的金融機構進駐，產值也不斷增加，往後將會開放金融產業與金融服務，以接軌國際。

卓榮泰說，過完春節將會再衝一波經濟發展，讓台美對等貿易協定底定之後，百工百業可以提升內需與海外訂單，拓展國際市場的版圖。

他說，國內的交通需要交通部規劃，未來國際的旅客與貨物海空運輸，有跨國人員來往、台灣優質貨品輸出，無論是飛機或輪船，也需要交通部更加把勁改善與布局，才能因應這一波的經濟發展與百工百業的經濟發展的動能。

台美完成對等貿易協定關稅15% 汽車零件出口指標產業受惠

中央政府成功爭取美方給予最優惠盟國待遇，美方對台灣產品關稅上限調降至15%且不疊加，台南市經發局表示，此一成果為出口導向...

國防預算GDP3%被寫入台美協議 賴士葆：缺乏彈性 沒做到會被懲罰

美台對等貿易協定（ART）正式簽訂，待送入立法院審查。國防預算須占我國國民生產總額（GDP）3%以上被寫入協議文本中，對...

關稅談判 卓榮泰： 大家同心協力 行政立法兩院一致把關稅談判完成

因在野黨對於關稅結果說談判內容不透明，要嚴審，行政院長卓榮泰今天針對關稅談判與送交國會日程表示，行政院會在法定時間內送交...

美牛部分內臟將許可進口 石崇良再重申限制部位並非全面開放

台美關稅協定落幕，曾因狂牛症、萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉、內臟等，將許可進口，內臟組織包含30月齡以下美牛腦、脊髓...

國防支出達GDP3% 陳冠廷：是台灣為自己安全負責的底線

台美簽署對等貿易協定文本卻載明「國防支出至少占國內生產毛額（GDP）3%」，引發討論。民進黨立委陳冠廷表示，這是台灣為自...

美台ART不能動內容？學者：立院嚴審 政院應站在一起

台美昨天完成對等貿易協議（ART）簽署，在野黨喊出要嚴審。民進黨立委吳思瑤表示，依現行「條約締結法」規定，在野黨在ART...

