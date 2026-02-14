國防預算GDP3%被寫入台美協議 賴士葆：缺乏彈性 沒做到會被懲罰

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統（圖）昨在總統府進行國安高層會議，並舉行會後記者會。記者許正宏／攝影

美台對等貿易協定（ART）正式簽訂，待送入立法院審查。國防預算須占我國國民生產總額（GDP）3%以上被寫入協議文本中，對此國民黨立委賴士葆直言突兀、缺乏彈性，有侵犯我國預算主體性疑慮，他更示警我方日後倘國防預算低於GDP的3%，恐有被懲罰的疑慮。

在美台對等貿易協定雙方文本中，均載有我國年度國防預算編列高於GDP3%條文。賴清德總統昨天表示，他宣示國防預算超過GDP的3%，是在美國宣布對等關稅之前，和這次談判沒有關係，且台灣2026年國防預算已超過GDP3%，所以不會有執行問題。

賴士葆說，當然有侵犯我國預算主體性疑慮，這本來就是侵犯我國的國會權，要支出預算多少是經過國會的審議。

賴士葆認為，在賴清德執政的階段，國防預算占GDP的3%沒有問題，可是萬一以後如果因為什麼情況低於3%，我方會不會被懲罰？這就有問題了。

賴士葆直言，寫的太沒有彈性，關稅協議卻把國防預算相關的部分寫進來有點突兀。

另外，賴士葆也表示，台美關稅談判正式底定，在將近一年的黑箱作業中，賴清德政府硬是把不對等談判說成了對等，自由貿易協定（FTA）裡有救濟機制、投資保障等，ART都沒有，只開放美國進口優惠關稅，未來要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），其他會員國比照辦理毫無招架之力。

賴士葆批，一天三次記者會連開報喜不報憂，賴清德對服貿立場是立法院該刪就刪、該改就改，現在犧牲國民健康投19兆換15%的不平等黑箱談判，絕對嚴格審查。

國民黨立院黨團今下午舉行記者會，回應台美關稅協定議題，國民黨立委賴士葆出席說明。記者余承翰／攝影

