關稅談判 卓榮泰： 大家同心協力 行政立法兩院一致把關稅談判完成

因在野黨對於關稅結果說談判內容不透明，要嚴審，行政院長卓榮泰今天針對關稅談判與送交國會日程表示，行政院會在法定時間內送交國會，他說，當全國國人都正在這麼熱切期待一個穩定的對美關稅制度，希為大家同心協力，一致把關稅談判完成，也是行政、立法兩院可以共同努力的工作，會跟院長韓國瑜再度提出要求。

行政院長卓榮泰今天上午在春節連假第一天，前往消防署救災救護指揮中心慰問留守人員，對堅守崗位落實「安全不打烊」的消防人員致上誠摯敬意，他強調，消防弟兄是守護國人生命財產安全的第一線基石，政府將從福利、人力、硬體與科技四大面向，全面作為消防同仁最強大的後盾。

卓榮泰院長於春節連假首日前往「救災救護指揮中心」視察，首先向春節期間留守崗位、對堅崗位落實「安全不打烊」的消防同仁致上誠摯敬意與謝忱。院長強調，消防弟兄是守護國人生命財產安全的第一線基石，政府將從福利、人力、硬體與科技四大面向，全面作為消防同仁最強大的後盾。

他說，政府規畫投入285億元經費，執行連續性計畫以精進消防體系，核心目標涵蓋五大面向，針對屋齡超過20年以上的辦公廳舍進行全面整修，改善人員工作與休息環境，確保其在疲憊後能獲得良好修復；在2028年前增補3000名消防人力，以達成更合理的勤務配置；全面更新消防車輛與現代化救援器材，積極導入紅外線熱顯像無人機、AI 救災機器人及無人載具，利用科技取代人力進入高風險場域，降低第一線弟兄面臨的不必要風險。