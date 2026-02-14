快訊

關稅談判 卓榮泰： 大家同心協力 行政立法兩院一致把關稅談判完成

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
行政院長卓榮泰今天上午在春節連假第一天，前往消防署救災救護指揮中心慰問留守人員，對堅守崗位落實「安全不打烊」的消防人員致上誠摯敬意。記者王長鼎／攝影
因在野黨對於關稅結果說談判內容不透明，要嚴審，行政院卓榮泰今天針對關稅談判與送交國會日程表示，行政院會在法定時間內送交國會，他說，當全國國人都正在這麼熱切期待一個穩定的對美關稅制度，希為大家同心協力，一致把關稅談判完成，也是行政、立法兩院可以共同努力的工作，會跟院長韓國瑜再度提出要求。

行政院長卓榮泰今天上午在春節連假第一天，前往消防署救災救護指揮中心慰問留守人員，對堅守崗位落實「安全不打烊」的消防人員致上誠摯敬意，他強調，消防弟兄是守護國人生命財產安全的第一線基石，政府將從福利、人力、硬體與科技四大面向，全面作為消防同仁最強大的後盾。

他說，政府規畫投入285億元經費，執行連續性計畫以精進消防體系，核心目標涵蓋五大面向，針對屋齡超過20年以上的辦公廳舍進行全面整修，改善人員工作與休息環境，確保其在疲憊後能獲得良好修復；在2028年前增補3000名消防人力，以達成更合理的勤務配置；全面更新消防車輛與現代化救援器材，積極導入紅外線熱顯像無人機、AI 救災機器人及無人載具，利用科技取代人力進入高風險場域，降低第一線弟兄面臨的不必要風險。

他表示，在精進待遇福利部分，已指示內政部檢討軍警消危險加給，承諾在年後研議提升消防人員危險津貼，讓警消待遇趨於一致。

對於關稅談判，行政院長卓榮泰今表示，行政、立法兩院共同努力，會在法定時間內送交國會。記者王長鼎／攝影
有何影響？台美簽署對等貿易協定 府院記者會關鍵問答一次看

「天然氣從哪來較安全？」國營企業增加對美採購 張惇涵：答案不言而喻

台美簽署對等貿易協定 卓揆盼立院通過完整內容：會向韓國瑜拜託幫忙

賴總統將親自領軍「國家經濟戰略指導小組」 推動台灣經濟產業

因在野黨對於關稅結果說談判內容不透明，要嚴審，行政院長卓榮泰今天針對關稅談判與送交國會日程表示，行政院會在法定時間內送交...

台美正式簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五且不疊加，但協定文本卻載入「國防支出至少占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之...

台美昨天完成對等貿易協議（ART）簽署，外界關注後續送立法院審查程序。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，民意已清楚呈現...

台美完成簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五不疊加，以及二三二關稅最優惠，賴清德總統宣布成立「國家經濟戰略指導小組」...

台美簽署對等貿易協定，在經濟與產業影響外，與大部分國家一樣，都要屈服美國壓力，這是台灣必須面對的難堪現實，台美對等貿易協...

台美對等貿易協定定案，賴政府總動員，賴總統召開國安會議及記者會「報喜訊」，稱協定為產業打通任督二脈布局全球，政院和各部會...

