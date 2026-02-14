吳思瑤：立院審議ART不能變更內容 盼在野理性監督

台美昨天完成對等貿易協議（ART）簽署，外界關注後續送立法院審查程序。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，民意已清楚呈現，高達74%的人民期待國會盡速審議通過對美關稅談判成果，這是人民的聲音，也是百工百業的期待。

吳思瑤指出，未來第一階段所簽署的台美投資貿易備忘錄（MOU），以及昨天完成簽訂的ART，將一併送交立法院。她說明，MOU原本在立法院的程序為「查照案」，若在野黨希望改為「審查案」，執政黨予以尊重，屆時就以嚴謹理性的方式審查；至於ART屬於正式條約締結與正式協議，依法必須經過國會審議，因此兩案都會送到國會，接受各黨審查與監督。

吳思瑤說，依現行「條約締結法」規定，在野黨在ART部分只能加註意見、提出決議，無法直接變更或調整簽署內容，這是法規所不允許，也是長年以來的一貫規範；至於MOU部分，國會只能選擇「Yes or No」。

吳思瑤表示，若在野黨執意持反對立場，整個文本與簽署內容就必須退回重新談判，把「現在比好更好的協議結果」退回或不予通過，將導致全盤皆沒，必須重新與美方談判。

吳思瑤以南韓為例指出，南韓因國會遲未批准協議，導致關稅自15%提高至25%，若在野黨刻意卡關、延宕程序，是否希望台灣步上中國後塵，承擔高達47%的關稅。