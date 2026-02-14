台美簽署貿易協定 分析：川普訪中前達陣極具意義

歷經10個月談判，台美昨天簽署對等貿易協定，美專家分析，這是相當全面的協定，涉及工業和農產品、關稅與非關稅壁壘，能在美國總統川普訪問中國前簽署，「極具意義」，有助扭轉外界對川普恐做出讓步、影響美台關係的擔憂。

台美昨天完成簽署對等貿易協定（ART）後，美國貿易代表署（USTR）也在X平台發布多則相關推文及相關台美官員合照。這項協定確立美國對台灣的對等關稅15%不疊加及232關稅最優惠，並爭取到逾2000項輸美產品豁免對等關稅，輸美平均關稅將降至12.33%。

行政院指出，未來美規小客車輸台將降至零關稅；美豬進口關稅部分，將在第3年起調降至一半，也就是6.3%至10%；進口美國牛絞肉及心、肝、腎等內臟將解禁，並開放30月齡以下頭骨、腦、眼睛、脊髓等。另外，國營事業將依其所需執行原定的採購規劃，自2025年至2029年陸續向美採購石油、天然氣、電力設備，以及另採購民航機等。

● 全面性貿易協定深化台美經濟關係 扭轉棄台論

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員、國際經濟與國家安全專家華特斯（Riley Walters）今天接受中央社記者視訊專訪表示，「這是相當全面的貿易協議」，涵蓋工業及農產品，也處理關稅與非關稅壁壘，並涉及兩國間一些最具政治敏感性的議題。協定的亮點之一在於雙方都意識到市場需求，且鑑於美台經濟關係的重要性，美台都希望提升雙邊商業往來。

他分析，這項協定代表了美、台經濟體之間「更強大、更緊密的關係」，加深相互依賴性。

各界高度關注美國要求半導體投資移往美國境內，他說，過去有許多人擔憂美國也許正在遺棄台灣，「但我認為這項協議的作用恰恰相反，實際上在我們兩個經濟體間建立更強的連結」。

華特斯表示，若美台在貿易、投資方面相互依賴，這對雙方經濟成長至關重要，為供應鏈提供多樣性，創造了避開中國的多樣化選擇。這意味著，「一旦任何一方的經濟發生變故，另一方都會深感關切」，如果美國產品無法銷往台灣，或台灣投資者無法處理其在美投資，都會成為有關經濟利益的關切事項。

● 川普訪中前達陣意義重大 美台關係獨立於美中關係

他指出，這次台美簽署的協定實質上是一項「雙邊貿易協定」（bilateral trade agreement），能在此時達陣「極具意義」，特別是考量到有關川普（DonaldTrump）預計4月訪問中國的討論，外界擔憂川普可能「放棄」一些事情，進而影響美台關係，但他認為，這項協定扭轉了這類擔憂。

華特斯說：「美台關係是各別、獨立於美中關係之外，因此這確實是非常重要的時刻。」

● 預期立院審議過程困難重重 恐增添變數

儘管如此，華特斯坦言，近期韓國的例子也讓外界看到即使已和美方簽署貿易協定，但若執行速度不如川普預期，後續仍有可能出現變數。

由於韓國國會遲未通過去年底與美國談定的貿易協定，川普1月底揚言要將對韓關稅調升至25%。韓國國會隨後通過成立專門審議對美投資特別法案的特別委員會，外界普遍認為，法案將在3月9日前通過朝野協商，完成立法程序。

華特斯表示，他預期台美對等貿易協定要在立法院通過將會困難重重，目前賴政府面臨國防預算卡關，接下來還要要求立法院通過這項貿易協定，對總統賴清德來說，將會很艱難。然而，川普不一定會在意台灣的國內政治壓力，他只會在乎團隊談成的協議必須落實。

賴總統已籲請立法院全力支持儘速通過台美對等貿易協定，國民黨團書記長林沛祥呼籲，行政院應立即公開完整評估，啟動產業對話並提出配套方案，藍委牛煦庭也強調，若政府能提出完整說明，相信審議過程會很順利。

民眾黨團副總召王安祥呼籲，在行政院長卓榮泰3月3日赴立院專案報告前，行政院應提供針對國家財政、食安、產業、勞動等的衝擊報告。