美專家：台美貿易協定印證台灣為美國最核心優先夥伴

台美簽署對等貿易協定。前美國貿易代表署官員考伊向中央社分析指出，這份協定重要的訊號在於，它再次印證並確認在美國重塑AI與關鍵礦產供應鏈的戰略布局中，台灣是其少數最核心、最優先的夥伴之一。

行政院副院長鄭麗君於美東時間12日率領相關部會官員在駐美代表處舉行記者會，說明台美「對等貿易協定」成果，並透露簽署協定後和美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）短暫交流，對方提到台灣的協定是「獨特協定」，台灣是獨特的供應鏈夥伴。

針對台美對等貿易協定成果，考伊（PeterCowhey）今天受訪表示，最引人注意的是，這項協定如何嵌入美國更大的一個戰略模式之中。外界不少人聚焦關稅對齊日本、韓國的15%，但更重要的是它印證了一個持續性的美國模式。

考伊認為，雙邊貿易收支並非最重要的問題；關鍵的是高附加價值生產鏈中更深層的相互依存關係。台美深度合作將使台灣持續成為對美出口排名前5或前6大國家之一。

他強調，美國正布局人工智慧（AI）技術聯盟（club）、關鍵礦產供應鏈聯盟；可以清楚看出，有少數幾個國家，因為它們在全球科技、特別是「數位科技」供應鏈中的關鍵位置，對美國來說最為重要，「這項貿易協定所再次確認的重要國家，基本上就是日本、韓國、台灣，及印度、以色列、荷蘭，這些是最核心、最優先的國家」。

數位科技（Digital Technology）泛指以資訊、數據為核心的知識、工具與方法，像是AI、區塊鏈、物聯網、雲端與邊緣運算，都屬於數位科技所談論的範疇。

考伊表示，依據他的觀察，台灣、日本與韓國間的關係，「互補性大於競爭性」；台灣與日本在製造和設計能力上高度互補，韓國則在記憶體晶片等領域具備強勁實力。

台美繼1月15日簽署投資MOU後，於美東時間2月12日正式完成台美對等貿易協定的簽署。

就台灣開放進口產品的部分，考伊說，即便在台灣市場取得競爭優勢，能為美國帶來的實質經濟收益未必顯著，但對執政者而言，仍有回應先前對相關產業承諾的政治必要性。這種金額規模未必重要，但具政治意義的情況，是談判人員經常面對的現實。

考伊指出，整體而言，台灣在這場談判中表現得很好；當然協定是有代價的，特定調整會帶來陣痛，但這是一份相當不錯的協定。基於地緣政治威脅、經濟利益等考量，台灣必須和美國談判，在這樣的處境下，台灣應該對談判代表團的表現感到滿意。