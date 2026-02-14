關稅談判底定 他指川普關稅拼圖台灣獲珍貴1席 必須給鄭麗君掌聲

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君。本報資料照片
台美昨天簽署對等貿易協定（ART），確立對等關稅15%不疊加。財信傳媒董事長謝金河對此表示，平均關稅稅率也從35.78%降到12.33%，「這是一張十分難得的成績單」。特別是在去年台灣對美國順差高達1571億美元，可能是美國坐四望三的大逆差國的情勢下，台灣能談成這樣的條件，大家必須給行政院副院長鄭麗君等談判團隊掌聲。

「台灣在世界貿易舞台終於有顯著的位子」，謝金河在臉書表示，這次ART的內容有很多人在討論，台新金也迅速出具報告，包括經濟部、農委會對於開放受到影響，衝擊的產業也都做好說帖及因應對策，賴清德總統也在昨天上午召開記者會向全民報告。而七大工商團體都發表聲明肯定，這是台灣重新再定位的一次新的里程碑。

謝金河說，過去有很長的時間，台灣在國際貿易上是被中國完全排擠的，最具代表性的是RCEP，這個組織由中國主導，台灣完全被排除。後來又有一個TPP及安倍時代的CPTPP，先是美國總統川普退出TPP，後來川普祭出關稅，CPTPP也沒有下文。

這些國際區域貿易協議，「只要有中國在，台灣根本沒有機會參加」，謝金河表示，這是為什麼過去台商必須將生產基地外移的主要原因，「尤其是台灣的傳統產業對關稅稅率特別敏感，他們不得不將生產基地外移，留在台灣的是沒有關稅障礙的電子產業」。

謝金河表示，去年台灣的資通訊產業及半導體占出口比重達78%，是這樣來的。這次川普祭出關稅大棒，很大的原因是在扭轉過去全球化帶來的扭曲，關稅加高壁壘，也讓全球化終結，過去那些由中國掌控的區域貿易協議也逐漸失去功能。

他說，一直以來，台灣都被世界排除在外，這次在川普的關稅拼圖中，台灣獲得一席很珍貴的位子，台灣在全球貿易的競爭力會躍升好幾個層級，台灣經濟還會再大放光芒。

